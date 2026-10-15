Fernando Porretta no ejecutó ni una de las obras en Potrerillos, según reveló una auditoría

El proyecto que presentó en el 2022 MendoTravel, de Fernando Porretta, para desarrollar la costar sur de Potrerillos. No hizo ni una obra.

Tras casi 4 años de concesión, el avance físico de las obras prometidas por Porretta es casi nulo. El documento lleva el aval de los ministros Jimena Latorre (Energía y Ambiente) y Natalio Mema (Gobierno e Infraestructura); la titular del Emetur, Gabriela Testa; y de Alfonso Brandi (Mendoza Fiduciaria).

Allí donde el empresario se había comprometido a invertir 10 millones de dólares en los primeros 2 años para construir el polo "Costa Syrah", la posada "Potrerillos Lodge" y el fraccionamiento de centenares de parcelas, los peritos contratados por el Estado solo encontraron pozos de prueba e inspecciones arqueológicas preliminares. Para peor, Porreta ni siquiera inició los trámites de planos constructivos ante la Municipalidad de Luján de Cuyo.

Parálisis, parches y sombras en la costa sur

El fracaso de la concesión original de 2022 -dividida entre Porretta y Potrerillos Resort SA- derivó en 2025 en un esquema de parches.

En medio de fuertes cuestionamientos, el Ejecutivo avaló el ingreso del grupo Costazur (liderado por Sebastián Halpern junto a Renzo Giuffré, Gustavo Bernardi y José Bahamonde) mediante una subconcesión sobre 130 hectáreas, ya que Potrerillos Resort SA carecía de liquidez.

En el 2025, el Ejecutivo avaló el ingreso del grupo Costazur (Sebastián Halpern, Renzo Giuffré, Gustavo Bernardi y José Bahamonde).

El propio Halpern admitió días atrás en medios locales la irrealidad de los anuncios originales. Al intentar justificar los retrasos aludiendo a "obras invisibles" (movimiento de suelos y nivelación), apuntó sin rodeos contra el proyecto inicial: aseguró que en 2022 tanto los adjudicatarios como el Gobierno "se fueron de boca" al prometer inversiones de 10 millones de dólares en apenas 24 meses, un plazo inviable dada la burocracia de entre 10 y 14 reparticiones públicas involucradas.

El proceso añade sospechas institucionales: cuando se reacomodó el negocio privado, Hernán Norando renunció a su cargo como gerente general de Mendoza Fiduciaria y evaluador técnico del FiDAIPP para asumir de inmediato como CEO del Grupo Halpern, maniobra que motivó denuncias en la Legislatura por presunto uso de información privilegiada.

Fondos públicos para el contratista incumplidor

Lo llamativo del caso es la pasividad del Gobierno provincial. En lugar de ejecutar las garantías de cumplimiento, aplicar multas o declarar la caducidad de la concesión, el Ejecutivo ha mostrado una absoluta tolerancia frente a la inacción de Porretta.

Mientras MendoTravel paraliza Potrerillos, la nave insignia del empresario, Ceosa, se consolida como la principal beneficiaria de la obra pública local.

Porretta es el contratista que más capitalizó los Fondos del Resarcimiento (los más de 1.000 millones de dólares originalmente destinados a Portezuelo del Viento), absorbiendo casi el 50% de los fondos provinciales para infraestructura en la ampliación del Metrotranvía y el Tren de Cercanías.

Una de las tantas obras públicas con la que se quedó Fernando Porretta a través de Ceosa. Foto: Cristian Lozano/Diario UNO

Cuentas frágiles y el antecedente en Emesa

En el historial de Ceosa constan registros de más de 140 cheques rechazados por montos superiores a los $42 millones, cadenas de embargos de la AFIP y un elevado endeudamiento.

En el ambiente político y empresarial la pregunta es inevitable: ¿tenía Porretta la liquidez para arriesgar capital propio o su esquema depende de los anticipos financieros que le liquida el Estado en cada licitación?

El cuestionamiento no surge del vacío, sino de un historial de manejos que la oposición y sectores técnicos califican como un "favoritismo sistémico".

El caso más reciente y escandaloso fue la denuncia por la millonaria maniobra contable vinculada a la estatal Emesa.

Según una investigación liderada por el ex senador del PRO Germán Vicchi, Porretta recibió préstamos por 1,6 millones de dólares para el desarrollo de parques solares que no devolvió en tiempo y forma.

El sector de asadores en el perilago de Potrerillos que presentó Costazur tras el nulo avance de las obras en casi 4 años. Imagen de render

En lo que se denominó "el negocio perfecto", el Estado mendocino, lejos de ejecutar las garantías ante el incumplimiento, optó por "rescatar" a la empresa. Le perdonó intereses millonarios y terminó pagándole más de un millón de dólares extra para recomprar acciones de una firma cuya valuación estaba inflada artificialmente.

El perjuicio total para el erario público se estimaba en más de 4 millones de dólares.

La denuncia se presentó en octubre del 2024. Durante el primer semestre del 2025 no se registró ningún avance -a Germán Vicchi nunca lo citaron siquiera a declarar- pero en agosto de ese mismo año Juan Gabriel Ticheli, a cargo de la Fiscalía de Delitos Económicos, ordenó el archivo “por no encuadrar los hechos en una figura penal”.

No hubo mayores explicaciones y del tema no se volvió a hablar. "Así estamos”, fue la lapidaria frase con la que Vicchi cerró el último diálogo que tuvo con Diario UNO sobre el tema.

El balance de esta trama de tolerancia estatal está a la vista: mientras Porretta suma obras públicas millonarias, la auditoría de $95 millones confirma que las promesas para el embalse eran de papel. Y los mendocinos deberán pasar otro verano más sin servicios ni infraestructura en Potrerillos.