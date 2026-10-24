Mientras Flamengo reclama por la inclusión de Rojo, uno de sus futbolistas dio doping positivo

Por el lado de Flamengo fallaron Henrique, Paquetá y Jorginho, mientras que Palacios, Mancuso y Sosa convirtieron para el Pincha. Edwuin Cetré erró su intento para el elenco argentino en una insólita secuencia donde tuvo que repetir su remate (en el primero la tocó con los dos pies y el segundo se fue por encima del travesaño).

Con el 3-2 definitivo, el conjunto argentino avanzó a la final de la Copa Libertadores. Allí se verá las caras con Palmeiras, que eliminó a Fluminense también por penales. Esta clasificación marca el regreso del Pincha a la instancia decisiva continental, algo que no alcanzaba desde 2009.

Tras el juego, Flamengo presentó un reclamo formal en Conmebol solicitando el partido ganado ante Estudiantes por la presunta maña inclusión de Marcos Rojo. El equipo argentino tiene tiempo hasta el lunes a las 18 para presentar su descargo correspondiente.

El doping que preocupa a Flamengo

Sin embargo, el plano extrafutbolístico sumó un capítulo de inesperado y de gran impacto. El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, aclarando que el test no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

El futbolista falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores que finalmente quedó para el Pincha. Este martes 27 de octubre, el mediocampista será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador italo-brasileño podría afrontar una dura suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.