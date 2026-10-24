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Copa Libertadores

Mientras Flamengo reclama por la inclusión de Rojo, uno de sus futbolistas dio doping positivo

Flamengo elevó un reclamo a Conmebol por Marcos Rojo. En ese contexto, uno de sus futbolistas dio positivo en el control antidoping

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Un futbolista de Flamengo dio positivo en el control antidoping.

Un futbolista de Flamengo dio positivo en el control antidoping.

Estudiantes de La Plata logró una clasificación épica a la final de la Copa Libertadores al vencer por penales a Flamengo, tras aguantar con diez jugadores. Sin embargo, el club brasileño presentó un reclamo formal ante Conmebol pidiendo los puntos por la supuesta mala inclusión de Marcos Rojo.

En medio de su reclamo institucional, estalló un escándalo interno en el conjunto de Río de Janeiro: el italo-brasileño Jorginho dio positivo en un primer control antidoping. Mientras el club exige el partido ganado, la atención se desplaza hacia su propio pla ntel ante la inminente prueba decisiva.

El reclamo de Flamengo a Conmebol

La definición en la cancha fue a pura tensión. Estudiantes aguantó el resultado tras la expulsión de Baltasar Rodríguez a los cinco minutos del segundo tiempo. En la tanda de penales la figura determinante fue el arquero Fernando Muslera, quien atajó tres.

Por el lado de Flamengo fallaron Henrique, Paquetá y Jorginho, mientras que Palacios, Mancuso y Sosa convirtieron para el Pincha. Edwuin Cetré erró su intento para el elenco argentino en una insólita secuencia donde tuvo que repetir su remate (en el primero la tocó con los dos pies y el segundo se fue por encima del travesaño).

Con el 3-2 definitivo, el conjunto argentino avanzó a la final de la Copa Libertadores. Allí se verá las caras con Palmeiras, que eliminó a Fluminense también por penales. Esta clasificación marca el regreso del Pincha a la instancia decisiva continental, algo que no alcanzaba desde 2009.

Tras el juego, Flamengo presentó un reclamo formal en Conmebol solicitando el partido ganado ante Estudiantes por la presunta maña inclusión de Marcos Rojo. El equipo argentino tiene tiempo hasta el lunes a las 18 para presentar su descargo correspondiente.

El doping que preocupa a Flamengo

Sin embargo, el plano extrafutbolístico sumó un capítulo de inesperado y de gran impacto. El periodista brasileño Thiago Asmar reveló que Jorginho dio positivo en un primer control antidoping, aclarando que el test no se realizó tras la eliminación de Flamengo.

El futbolista falló su penal en la tanda decisiva por el pase a la final de la Copa Libertadores que finalmente quedó para el Pincha. Este martes 27 de octubre, el mediocampista será sometido a la contraprueba para verificar si el resultado parcial se mantiene o da negativo.

De confirmarse el resultado y comprobarse la infracción, el jugador italo-brasileño podría afrontar una dura suspensión de seis meses a dos años, según la normativa aplicable.

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