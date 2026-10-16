El cine argentino suma una de las reuniones más esperadas del año en el catálogo de Netflix. Se trata de "Lo dejamos acá", la película que marca el reencuentro en pantalla de Ricardo Darín y Diego Peretti. La cinta, que combina el drama psicológico con pasajes de humor negro y tensión narrativa, ya se encuentra disponible para todos los suscriptores de Netflix.
Recién estrena en Netflix y ya está entre las preferidas: Ricardo Darín y Diego Peretti una comedia imperdible
Dirigida por Hernán Goldfrid y escrita por Emanuel Diez, la película combina drama psicológico y humor mordaz para explorar los límites éticos entre un psicoanalista pragmático y su nuevo paciente.
Tras su reciente paso y estreno mundial en la Sección Oficial del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, la propuesta dirigida por Hernán Goldfrid ("Tesis sobre un homicidio", "Música en espera") aterriza en el ecosistema digital dispuesta a interpelar la relación convencional entre terapeuta y paciente.
Sinopsis
La trama gira en torno a Ulises Verón (Ricardo Darín), un psicoanalista pragmático que ha perdido la fe en las metodologías tradicionales de la psicología y empieza a cruzar dilemas éticos y fronteras profesionales para intervenir en la vida de sus pacientes.
Todo su esquema controlado da un giro drástico cuando a su consultorio llega Martín Bouchard (Diego Peretti), un afamado escritor atrapado en un severo bloqueo creativo y atravesado por problemas de alcoholismo. A partir de ese encuentro, la dinámica terapéutica se transforma en un complejo juego donde la razón, la emoción y la manipulación cruzan líneas impredecibles.
Trailer de "Lo dejamos acá"
Equipo creativo y elenco de primer nivel
El guion de la obra está firmado por Emanuel Diez -reconocido por sus trabajos en "El Encargado", "Nada" y "Coppola", mientras que la producción audiovisual corrió por cuenta de Kenya Films, la productora encabezada por el propio Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.
Junto al dúo protagónico, el reparto estelar se completa con figuras como Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría, Gonzalo Urtizberéa y Miriam Odorico.
Con una duración de 97 minutos, Lo dejamos acá se posiciona como una de las apuestas de producción nacional más destacadas del año en la plataforma de streaming.
En pocas palabras
- Película: se estrenó en Netflix "Lo dejamos acá" con Ricardo Darín y Diego Peretti.
- Trama: un psicoanalista pragmático cruza límites éticos con su paciente, un escritor con bloqueo creativo.
- Elenco: completan el reparto Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, entre otros.