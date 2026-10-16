Recién estrena en Netflix y ya está entre las preferidas: Ricardo Darín y Diego Peretti una comedia imperdible

Todo su esquema controlado da un giro drástico cuando a su consultorio llega Martín Bouchard (Diego Peretti), un afamado escritor atrapado en un severo bloqueo creativo y atravesado por problemas de alcoholismo. A partir de ese encuentro, la dinámica terapéutica se transforma en un complejo juego donde la razón, la emoción y la manipulación cruzan líneas impredecibles.

Trailer de "Lo dejamos acá"

Equipo creativo y elenco de primer nivel

El guion de la obra está firmado por Emanuel Diez -reconocido por sus trabajos en "El Encargado", "Nada" y "Coppola", mientras que la producción audiovisual corrió por cuenta de Kenya Films, la productora encabezada por el propio Ricardo Darín, Chino Darín y Federico Posternak.

Junto al dúo protagónico, el reparto estelar se completa con figuras como Antonia Bengoechea, Inés Efron, Andrea Politti, Patricia Echegoyen, Carlos Santamaría, Gonzalo Urtizberéa y Miriam Odorico.

Con una duración de 97 minutos, Lo dejamos acá se posiciona como una de las apuestas de producción nacional más destacadas del año en la plataforma de streaming.