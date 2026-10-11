El catálogo de Netflix acaba de sumar una de las producciones biográficas más esperadas del año. Se trata de Aquel, la serie inspirada en la fascinante vida y carrera del legendario cantante español Raphael.
Recién estrena, está basada en la historia de un cantante y ya es un éxito en Netflix
A pocas horas de su desembarco en la plataforma de streaming, la producción se ha posicionado rápidamente entre lo más visto gracias al retrato íntimo de una de las voces más icónicas de la música en español
¿De qué trata la serie "Aquel" de Netflix?
El título de la serie hace referencia a "Yo soy aquel", uno de los temas más emblemáticos del artista de Linares que conquistó el Festival de Eurovisión en 1966, la ficción recorre más de cinco décadas de trayectoria.
La trama muestra desde los humildes comienzos del baladista hasta su consolidación como un fenómeno de masas internacional capaz de llenar los estadios más exigentes del planeta.
Esta producción de Netflix cuenta con un elenco de primer nivel, comenzando por Javier Morgade, quien da vida al artista en sus años de juventud y despegue profesional; Carlos Santos toma el relevo en la etapa de madurez del cantante; y Sergio Romero, actor de doblaje, es el encargado de prestar su voz a las interpretaciones musicales para evitar caer en una caricatura y mantener el sello distintivo del intérprete.
A lo largo de sus episodios, Aquel descifra cómo se construyó el personaje público frente al hombre real. Inspirada en la célebre reflexión de La vida es sueño de Calderón de la Barca (obra que despertó la vocación artística del propio Raphael), la serie profundiza en la búsqueda de la libertad, el sacrificio personal y los costos de mantener la corona de la fama durante décadas.
Aunque la crítica especializado destaca que la ficción opta por pasar de puntillas sobre ciertas polémicas o escándalos mediáticos de su vida privada, la serie brilla al explorar el vínculo insustituible entre su repertorio musical y su biografía personal.
La figura de su histórico mánager y el engranaje de la industria musical de la época añaden un valor narrativo clave que atrapa tanto a sus fieles seguidores de siempre como a las nuevas generaciones que lo descubren por primera vez en la pantalla chica.
En pocas palabras
- Netflix estrena "Aquel": la serie biográfica sobre el cantante Raphael ya es un éxito en la plataforma.
- Trama y Elenco: la ficción recorre la trayectoria de Raphael, desde sus inicios hasta su consagración, con actuaciones de Javier Morgade y Carlos Santos.
- Profundidad Narrativa: la producción explora la construcción del personaje público frente al hombre real y los costos de la fama.