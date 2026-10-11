Recién estrena, está basada en la historia de un cantante y ya es un éxito en Netflix

Esta producción de Netflix cuenta con un elenco de primer nivel, comenzando por Javier Morgade, quien da vida al artista en sus años de juventud y despegue profesional; Carlos Santos toma el relevo en la etapa de madurez del cantante; y Sergio Romero, actor de doblaje, es el encargado de prestar su voz a las interpretaciones musicales para evitar caer en una caricatura y mantener el sello distintivo del intérprete.

A lo largo de sus episodios, Aquel descifra cómo se construyó el personaje público frente al hombre real. Inspirada en la célebre reflexión de La vida es sueño de Calderón de la Barca (obra que despertó la vocación artística del propio Raphael), la serie profundiza en la búsqueda de la libertad, el sacrificio personal y los costos de mantener la corona de la fama durante décadas.

Netflix estrenó una serie que retrata la vida de uno de los mejores cantantes del mundo: Raphael.

Aunque la crítica especializado destaca que la ficción opta por pasar de puntillas sobre ciertas polémicas o escándalos mediáticos de su vida privada, la serie brilla al explorar el vínculo insustituible entre su repertorio musical y su biografía personal.

La figura de su histórico mánager y el engranaje de la industria musical de la época añaden un valor narrativo clave que atrapa tanto a sus fieles seguidores de siempre como a las nuevas generaciones que lo descubren por primera vez en la pantalla chica.