Acaba de llegar a Netflix la película bélica basada en un gran best seller que promete convertirse en en sensación, la historia está basada en una historia real, se trata de Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra.
Netflix estrenó la película bélica basada en una increíble historia real
Acaba de llegar a Netflix la película bélica basada en un gran best seller que promete convertirse en en sensación, la historia está basada en una historia real
Nos adentramos en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial para vivir una épica historia real sobre cuatro jóvenes deportistas cuyas vidas se ven trastornadas por el sinsentido de un conflicto bélico.
En diciembre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, dos unidades del Cuerpo de Marines de EE. UU. disputan un histórico partido de fútbol americano. El singular encuentro deportivo tiene lugar en la isla del Pacífico de Guadalcanal, en medio del duro escenario bélico.
Basada en el libro que fue best seller en superventas homónimo, esta historia examina la camaradería y la vivencia de los soldados en el frente. Dirigido por Peter Berg, el largometraje cuenta con un guion coescrito por el propio director junto a Mark L. Smith.
Netflix: de qué trata la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra
Tras el ataque a Pearl Harbor, cuatro estrellas del fútbol americano renuncian a la fama para alistarse en el cuerpo de Marines. Durante la preparación de la brutal invasión de Okinawa, juegan un mítico partido en el que participan algunos de los mejores jugadores de la historia. Un partido que, para muchos, será el último de sus vidas.
Netflix: reparto de la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra
- Nicholas Galitzine como John McLaughry
- Bill Skarsgård como Bob Baumann
- Ray Nicholson como Tony Butkovich
- Tom Francis como Dave Schreiner
- Brent Comer como George Murphy
- Pat McAfee como un instructor militar
- Dominic Bogart como Wilkes
- Stacy Clausen como Avery
- Ella Newton como Jane
Tráiler de la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra
Dónde ver la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la películaMosquito Bowl: Un partido en plena guerra se puede ver en Netflix.
- España: la película Mosquito Bowl: Un partido en plena guerra se puede ver en Netflix.
En pocas palabras
- Netflix: estrenó la película bélica "Mosquito Bowl: Un partido en "plena guerra" basada en una historia real.
- Trama: sigue a cuatro jóvenes deportistas que se unen a los Marines durante la Segunda Guerra Mundial.
- Contexto: la trama se centra en un partido de fútbol americano épico en medio del conflicto en el Pacífico.