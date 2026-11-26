Nos adentramos en la campaña del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial para vivir una épica historia real sobre cuatro jóvenes deportistas cuyas vidas se ven trastornadas por el sinsentido de un conflicto bélico.

En diciembre de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, dos unidades del Cuerpo de Marines de EE. UU. disputan un histórico partido de fútbol americano. El singular encuentro deportivo tiene lugar en la isla del Pacífico de Guadalcanal, en medio del duro escenario bélico.