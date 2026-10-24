Facundo Navarro tras el Mundial de hockey sobre patines: "Cuesta mucho masticar una derrota en una final"

- Después del Mundial la verdad me sentí bastante triste, cuesta mucho masticar una derrota en una final y más con la Selección argentina. Pero como dijimos con mis compañeros no queda otra que levantar la cabeza y empezar a trabajar porque las revanchas siempre llegan.

- ¿Coincidís que vos y Lucas Martínez hicieron un gran Mundial?

- Creo que los dos ayudamos al equipo en todo lo que pudimos y los dos salimos con el sentimiento de haberlo dado todo, por eso me quedo contento.

- ¿Quedó algún reproche?

- No, no quedó ningún reproche, creo que todos dimos lo máximo de cada uno, no hay nada más que sentir orgullo por lo que hicimos e intentar mejorar las pequeñas cosas que salieron menos bien.

- ¿Deberíamos valorar más los argentinos un segundo puesto?

- Yo creo que sí, deberíamos valorar el segundo puesto por la dimensión que tiene, pero como todos sabemos nos quedó esa sensación de que podríamos haber ganado y que teníamos equipo para eso, pero eso no quita el orgullo de un segundo lugar.

- ¿Queda en la cuenta pendiente de ser campeón del mundo?

- Claro que sí, en la cuenta de todos y en lo personal es mi sueño como deportista.

- ¿Qué decís de la partida de José Luis Páez de la Selección?

- Al Negro no queda más que agradecerle por estos años en la Selección y yo particularmente también por confiar en mí y ayudarme en los procesos.

Facu Navarro quiere lograr muchos títulos con la Albiceleste. Foto: gentileza

- ¿Qué te dejó como DT?

- En este Mundial me dio bastante confianza para hacer las cosas que me gustan adentro de la cancha, y por eso le agradezco.

- ¿Qué te gustó más de la Albiceleste en el Mundial?

- Lo que más me gustó es el grupo que tenemos, somos muy unidos y nos llevamos todos muy bien. Creo que eso también ayuda a la hora de jugar los partidos, te hace estar unidos y dar ese poquito más que a veces falta.

- Sos muy joven y podés ganar muchos títulos

- Ojalá que vengan muchos títulos con la Selección, no hay orgullo más grande que vestir estos colores así que ojalá vengan muchos títulos con esta camiseta, porque lo merecemos.