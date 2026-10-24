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Facundo Navarro tras el Mundial de hockey sobre patines: "Cuesta mucho masticar una derrota en una final"

El mendocino Facundo Navarro se mostró dolido tras la derrota de la Selección argentina de hockey sobre patines ante Francia en la final del Mundial de Asunción

Gustavo Privitera
Por Gustavo Privitera [email protected]
Facundo Navarro habló tras el subcampeonato mundial de hockey sobre patines que logró con Argentina.

Facundo Navarro habló tras el subcampeonato mundial de hockey sobre patines que logró con Argentina.

Foto: gentileza Comu Hockey Sobre Patines

Facundo Navarro (26) quiere barajar y dar de nuevo. O dar vuelta la página. El delantero mendocino habló a casi una semana de la derrota de la Selección argentina de hockey sobre patines ante Francia (la Albiceleste cayó por 2 a 1 por penales ante Francia tras el empate 2 a 2 en el alargue) en la final del Mundial de Asunción (Paraguay), que formó parte de los World Skate Games 2026.

El jugador del Sporting de Portugal, que fue titular en la final ante los franceses junto a su comprovinciano Lucas Martínez, habló con Ovación de la final del torneo ecuménico, de su futuro y de la partida del Negro Páez de la Albiceleste, entre otros temas.

Facu Navarro hizo un gran Mundial de hockey sobre patines.

Facu Navarro hizo un gran Mundial de hockey sobre patines.

- ¿Cómo te sentís después de la final del Mundial?

- Después del Mundial la verdad me sentí bastante triste, cuesta mucho masticar una derrota en una final y más con la Selección argentina. Pero como dijimos con mis compañeros no queda otra que levantar la cabeza y empezar a trabajar porque las revanchas siempre llegan.

- ¿Coincidís que vos y Lucas Martínez hicieron un gran Mundial?

- Creo que los dos ayudamos al equipo en todo lo que pudimos y los dos salimos con el sentimiento de haberlo dado todo, por eso me quedo contento.

- ¿Quedó algún reproche?

- No, no quedó ningún reproche, creo que todos dimos lo máximo de cada uno, no hay nada más que sentir orgullo por lo que hicimos e intentar mejorar las pequeñas cosas que salieron menos bien.

- ¿Deberíamos valorar más los argentinos un segundo puesto?

- Yo creo que sí, deberíamos valorar el segundo puesto por la dimensión que tiene, pero como todos sabemos nos quedó esa sensación de que podríamos haber ganado y que teníamos equipo para eso, pero eso no quita el orgullo de un segundo lugar.

- ¿Queda en la cuenta pendiente de ser campeón del mundo?

- Claro que sí, en la cuenta de todos y en lo personal es mi sueño como deportista.

- ¿Qué decís de la partida de José Luis Páez de la Selección?

- Al Negro no queda más que agradecerle por estos años en la Selección y yo particularmente también por confiar en mí y ayudarme en los procesos.

Facu Navarro quiere lograr muchos t&iacute;tulos con la Albiceleste.

Facu Navarro quiere lograr muchos títulos con la Albiceleste.

- ¿Qué te dejó como DT?

- En este Mundial me dio bastante confianza para hacer las cosas que me gustan adentro de la cancha, y por eso le agradezco.

- ¿Qué te gustó más de la Albiceleste en el Mundial?

- Lo que más me gustó es el grupo que tenemos, somos muy unidos y nos llevamos todos muy bien. Creo que eso también ayuda a la hora de jugar los partidos, te hace estar unidos y dar ese poquito más que a veces falta.

- Sos muy joven y podés ganar muchos títulos

- Ojalá que vengan muchos títulos con la Selección, no hay orgullo más grande que vestir estos colores así que ojalá vengan muchos títulos con esta camiseta, porque lo merecemos.

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