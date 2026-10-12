Facundo Navarro tras la caída de la Selección argentina: "No nos esperábamos este baldazo de agua fría"

"Obviamente me quedo con sensaciones muy malas, ahora tenemos que ver con cabeza fría el partido, descifrar en lo que fallamos, que creo que más o menos lo sabemos y le fuimos dando la vuelta durante el partido. Cometimos dos errores iguales, que después no los volvimos a cometer, pero que nos costaron el partido", comenzó diciendo en diálogo con El Siete.

Facu Navarro es abrazado por sus compañeros tras marcarle a Francia. Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

"No nos sorprendimos de Francia, sabemos de lo que son capaces, ya lo vienen demostrando hace mucho, son un equipo muy bueno, muy compacto que se conocen desde que son chicos. Por ahí no nos esperábamos este baldazo de agua fría, pero lo sufrimos hoy y a partir de ahora le vamos a dar la vuelta", añadió.