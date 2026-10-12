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World Skate Games 2026

Facundo Navarro tras la caída de la Selección argentina: "No nos esperábamos este baldazo de agua fría"

El delantero de la Selección argentina Facundo Navarro se lamentó este lunes tras la sorpresiva derrota ante Francia en el Mundial de hockey sobre patines

Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO
Por Amadeo Inzirillo | Enviado especial de UNO [email protected]
La Selección argentina de hockey sobre patines cayó ante Francia. Facu Navarro es el número 33.

La Selección argentina de hockey sobre patines cayó ante Francia. Facu Navarro es el número 33.

Foto: Comité Nacional Técnico de Hockey

El delantero de la Selección argentina Facundo Navarro -el autor del gol albiceleste- se mostró preocupado este lunes tras la sorpresiva derrota por 2 a 1 ante Francia en el Mundial de hockey sobre patines, que forma parte de los World Skate Games 2026.

"Obviamente me quedo con sensaciones muy malas, ahora tenemos que ver con cabeza fría el partido, descifrar en lo que fallamos, que creo que más o menos lo sabemos y le fuimos dando la vuelta durante el partido. Cometimos dos errores iguales, que después no los volvimos a cometer, pero que nos costaron el partido", comenzó diciendo en diálogo con El Siete.

Facu Navarro es abrazado por sus compa&ntilde;eros tras marcarle a Francia.

Facu Navarro es abrazado por sus compañeros tras marcarle a Francia.

"No nos sorprendimos de Francia, sabemos de lo que son capaces, ya lo vienen demostrando hace mucho, son un equipo muy bueno, muy compacto que se conocen desde que son chicos. Por ahí no nos esperábamos este baldazo de agua fría, pero lo sufrimos hoy y a partir de ahora le vamos a dar la vuelta", añadió.

"Los campeonatos del mundo son así, no te podés relajar un segundo, ya lo que pasó queda atrás, cuando nos salgamos de bañar del camarín ya le damos la vuelta y pensamos en mañana", dijo.

Facundo Navarro habló del gol que convirtió para la Selección argentina

Por último, Navarro fue consultado sobre el gol que le hizo a los franceses y respondió: "No estoy tranquilo, lo que sea que haga yo y le sirva al equipo siempre viene bien, me tocó marcar, pero no ayudó mucho, así que contento no estoy".

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