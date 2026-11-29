Para Vitar representa su segundo campeonato nacional seguido, tras coronarse en 2025 en la Clase 3 del Turismo Pista con un Renault Clio y con este logro, quedó habilitado para ascender a la división mayor.

Se había retirado por problemas de presupuesto y hoy es campeón

Tras la 6ta fecha Vitar había anunciado su retiro por razones presupuestarias pese a liderar el torneo pero 4 meses y 6 días después, gracias a diversas colectas y al apoyo recibido, regresó para celebrar en el mismo escenario donde su hermano Jorge triunfó en 2017.

#TN | La palabra de Tomás Vitar luego de obtener el triunfo en Viedma y consagrarse como nuevo campeón de la Clase 2 del TN. https://t.co/hQGCl3wnD8 — Campeones (@Campeonesnet) November 29, 2026

En la final, tras dominar las primeras 11 vueltas, un auto de seguridad obligó a un relanzamiento para los últimos 5 giros y allí resistió a Exequiel Bastidas (Toyota), quien había largado 7mo y llegó a esta definición a un punto del líder.

Bastidas sumó su 7mo podio anual (récord de la temporada) y resultó subcampeón a 16 puntos y detrás finalizaron 4 Peugeot: el bonaerense Martín Leston completó el podio y sumó su cuarto “top 3” del año; Gastón Iansa arribó cuarto; el salteño Francisco Coltrinari terminó quinto en pista y tercero en el campeonato; y el rosarino Santino Balerini fue sexto, delante de Horacio Evolo, Pablo Collazo, Renzo Blotta y Thiago Ferrari.