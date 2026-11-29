Tomás Vitar (Nissan) cerró un fin de semana ideal al coronarse campeón 2026 de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) tras ganar la carrera disputada en el circuito de Viedma por la 12ma fecha fecha del Gran Premio Coronación.
Tomás Vitar cerró un fin de semana ideal al coronarse campeón 2026 de la Clase 2 del Turismo Nacional tras ganar en Viedma el Gran Premio Coronación.
Tomás Vitar (Nissan) cerró un fin de semana ideal al coronarse campeón 2026 de la Clase 2 del Turismo Nacional (TN) tras ganar la carrera disputada en el circuito de Viedma por la 12ma fecha fecha del Gran Premio Coronación.
En su 15ta carrera dentro de la divisional menor, el joven piloto mendocino de apenas 22 años obtuvo la pole position, ganó la batería más veloz y lideró toda la final.
Este triunfo constituye su 5ta victoria del año y la 3ra consecutiva, racha alcanzada sin la aplicación de lastres y además, le otorgó a Nissan su primer título en el Turismo Nacional con el equipo de Gabriel Rodríguez y los motores de Esteban Pou, misma estructura con la que Julián Santero conquistó la Clase 3 en 2021 y 2025.
Para Vitar representa su segundo campeonato nacional seguido, tras coronarse en 2025 en la Clase 3 del Turismo Pista con un Renault Clio y con este logro, quedó habilitado para ascender a la división mayor.
Tras la 6ta fecha Vitar había anunciado su retiro por razones presupuestarias pese a liderar el torneo pero 4 meses y 6 días después, gracias a diversas colectas y al apoyo recibido, regresó para celebrar en el mismo escenario donde su hermano Jorge triunfó en 2017.
En la final, tras dominar las primeras 11 vueltas, un auto de seguridad obligó a un relanzamiento para los últimos 5 giros y allí resistió a Exequiel Bastidas (Toyota), quien había largado 7mo y llegó a esta definición a un punto del líder.
Bastidas sumó su 7mo podio anual (récord de la temporada) y resultó subcampeón a 16 puntos y detrás finalizaron 4 Peugeot: el bonaerense Martín Leston completó el podio y sumó su cuarto “top 3” del año; Gastón Iansa arribó cuarto; el salteño Francisco Coltrinari terminó quinto en pista y tercero en el campeonato; y el rosarino Santino Balerini fue sexto, delante de Horacio Evolo, Pablo Collazo, Renzo Blotta y Thiago Ferrari.