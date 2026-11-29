Las picantes declaraciones de Gonzalo Montiel tras el triunfo de River

"Estoy contento por el resultado, pero enojado porque se vieron faltas muy claras, hubo penales que no se cobraron, Driussi sale por la patada que le pegaron arriba.. . Me voy con bronca con ese sentido, hubo polémica otra vez", dijo el jugador del elenco dirigido por Leo Ponzio en un tono con clara molestia.

Sin embargo, Montiel destacó el juego de su equipo: “Pero estoy contento por el grupo porque nos impusimos desde el juego, mantuvimos el arco en cero. Tuvimos muchas situaciones, desaprovechamos algunas. Pero bueno, se vio una idea clara, se vio una mejora. Gracias a Dios estamos en semis".

El juez Arasa no sancionó a favor de los visitantes por un evidente agarrón dentro del área contra Nicolás Otamendi. No vio la infracción y desde el VAR, a cargo de Lucas Novelli, no lo llamaron para revisar la acción.

Sobre los penales errados por Driussi y Thiago Almada, señaló: "Seba estaba con confianza, Thiago también, son cosas del partido, se dan en el momento. Ganamos y estamos en semis".