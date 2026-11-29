El histórico arquero uruguayo ganó 25 títulos (2 con Lazio, 19 con Galatasaray, 3 con Estudiantes de La Plata y la Copa América 2011 con Uruguay).

En la selección de Uruguay, además de la mencionada conquista en la Copa América 2011 se destacan sus cinco participaciones en Mundiales (Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026).

Qué dijo Muslera tras retirarse del fútbol en Estudiantes

"Más allá del resultado, que es parte del fútbol, creo que no hay mejor cierre de carrera que este", dijo Muslera ante las cámaras de televisión luego de la caída en la final del torneo de clubes más importante de América.

Le agradeció a Estudiantes al decir: "Me abrazó en un momento muy difícil, cuando tenía 39 años y volvía de Turquía".

También dijo que ya le había dicho a la dirigencia pincha sobre su retiro. "Se venía hablando, yo no lo había confirmado pero lo había hablado con la directiva. Les agradecí a mis compañeros, a Sebastián (Verón) y a todos los que me están escuchando en este momento", admitió.

"Tengo mucha amargura por el resultado, pero con la satisfacción por cómo competimos hasta el partido de hoy. Me voy muy feliz", cerró.