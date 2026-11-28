A los 2 minutos del partido Driussi le ganó a Alarcón de cabeza y la pelota se fue apenas desviada.

Hasta que a los 12' Espíndola le pegó al arco, Ledesma la atajó a medias y la metió Montiel.

Remataba Almada adentro del área, Mosevich la tocaba con la mano y el juez Nazareno Arasa cobraba el penal, pero Driussi lo erraba.

En el primer tiempo el elenco orientado por Leonardo Ponzio era superior a su rival, pero no podía plasmarlo en la red.

Un tiro libre de Acevedo era atajado por Santiago Beltrán.

La Gloria se aproximaba al arco millonario para tratar de empatar. Es que además el elenco de Núñez había bajado el ritmo del primer tiempo.

Un cabezazo de Mosevich era contolado por el "uno" del conjunto millonario.

Julián Álvarez encabezaba una contra y Ledesma le tapaba un mano a mano.

Correa tenía dos chances para anotar, pero le faltaba precisión para definir.

Ledesma le cometía penal a Galván, pero el guaradavallas le atajaba el tiro a Almada. Es increíble el karma de los penales para River.

Un cabezazo de Otamendi daba en el palo, pero River ganó.

Lo que viene para River en el Torneo Clausura

Tras eliminar a La Gloria, el Millo recibirá a Independiente de Avellaneda en el estadio Monumental. El elenco riverplatense definirá de local porque quedó mejor ubicado en la fase clasificatoria.