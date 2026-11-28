La arquitectura moderna ha logrado algo realmente increíble en Noruega. Gracias a una impresionante construcción levantada bajo el agua, esta gran mansion combina un diseño sencillo con el océano, dejando que las personas disfrutar la vida marina desde el fondo del mar.
Construyeron una mansión con muros de hormigón, acrílico y la proa hundida para que su restaurante quede a 5 metros bajo el mar
Esta joya de la arquitectura es una mansión considerada el primer restaurante submarino de Europa y diseñada para que funcione como un arrecife artificial
En el pequeño pueblo costero de Båly, en el sur de Noruega, se levanta una de las obras más asombrosas de la arquitectura: Under, el primer restaurante submarino de Europa con gran parte de la estructura sumergida en el mar diseñada de modo que el armazón exterior de hormigón funcione como un arrecife artificial.
Construyeron una mansión para que su restaurante quede a 5 metros bajo el mar
Under es una mansión cuyo nombre significa tanto "debajo" como "maravilla" en noruego. Esta impactante construcción es una mansión futurista sumergida, representando el primer restaurante submarino de Europa y descansando sobre el lecho marino a cinco metros por debajo de la superficie del agua.
Para resistir la fuerzas de las olas y la presión del océano, la construcción del edificio cuenta con gruesos muros de hormigón de un metro de grosor. Uno de sus mayores atractivos visuales es su enorme ventana panorámica de acrílico de 11 por 4 metros.
De hecho, esta estructura funciona como un periscopio sumergido, permitiendo a los visitantes contemplar el fondo marino y observar cómo la vida silvestre se transforma con las estaciones del año.
En el interior de la mansión, ofrece un trayecto descendente dividido en tres niveles: después de cruzar la entrada de madera, los huéspedes pasan por el guardarropa, descienden al bar de champán y llegan finalmente al salón comedor.
Allí, la madera de roble contrastan con la frialdad del concreto y en este espacio, entre 80 y 100 comensales disfrutan de la propuesta gastronómica del chef Nicolai Ellitsgaard Pedersen, con especialidades locales como bacalao, langosta, mejillones y algas con sabor a trufa.
Además la construcción cumple un importante rol ecológico. Pues su superficie exterior de hormigón permite que los mejillones se adhieran, transformando la estructura en un arrecife artificial que atrae más vida marina. Asimismo, el edificio funciona como centro de investigación para biólogos marinos y cuenta con un sistema sustentable de bombas de calor que aprovecha la temperatura estable del fondo del mar.
En pocas palabras
- Primer restaurante: Under es el primer restaurante submarino de Europa, construido en Noruega.
- Diseño arquitectónico: una mansión de hormigón y acrílico a 5 metros bajo el mar, con fines ecológicos.
- Experiencia única: ofrece vistas del fondo marino y gastronomía local, funcionando también como centro de investigación.