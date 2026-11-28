Para resistir la fuerzas de las olas y la presión del océano, la construcción del edificio cuenta con gruesos muros de hormigón de un metro de grosor. Uno de sus mayores atractivos visuales es su enorme ventana panorámica de acrílico de 11 por 4 metros.

De hecho, esta estructura funciona como un periscopio sumergido, permitiendo a los visitantes contemplar el fondo marino y observar cómo la vida silvestre se transforma con las estaciones del año.

Único en Europa, esta mansión tiene un restaurante a cinco metros bajo el mar.

En el interior de la mansión, ofrece un trayecto descendente dividido en tres niveles: después de cruzar la entrada de madera, los huéspedes pasan por el guardarropa, descienden al bar de champán y llegan finalmente al salón comedor.

Allí, la madera de roble contrastan con la frialdad del concreto y en este espacio, entre 80 y 100 comensales disfrutan de la propuesta gastronómica del chef Nicolai Ellitsgaard Pedersen, con especialidades locales como bacalao, langosta, mejillones y algas con sabor a trufa.

Además la construcción cumple un importante rol ecológico. Pues su superficie exterior de hormigón permite que los mejillones se adhieran, transformando la estructura en un arrecife artificial que atrae más vida marina. Asimismo, el edificio funciona como centro de investigación para biólogos marinos y cuenta con un sistema sustentable de bombas de calor que aprovecha la temperatura estable del fondo del mar.