El desempeño de Rafa Jódar contra Cameron Norrie

Rafa Jódar demostró un nivel de juego muy alto ante Cameron Norrie, un tenista experimentado y considerado una pieza clave para Gran Bretaña. A pesar de la fortaleza y consistencia habitual de Norrie, Jódar logró imponer su ritmo desde el inicio. En el primer set, el español tomó el control desde el resto, aprovechando oportunidades para desbordar a su rival con golpes agresivos y paralelos precisos, llevándose la manga por 6-2.

El segundo set presentó mayor paridad. Norrie intentó una reacción, logrando igualar el marcador y buscando aferrarse al partido. Sin embargo, Jódar mantuvo la calma y la concentración, demostrando valentía en los intercambios largos y defendiendo pelotas clave. Finalmente, en un juego decisivo, Jódar consiguió el quiebre que le dio la ventaja definitiva para cerrar el partido con un 7-5, sumando así el primer punto para España y mostrando una gran madurez en la cancha.

Carlos Alcaraz sentencia la eliminatoria en Bolonia

Carlos Alcaraz hizo su presentación en la Final a 8 de Bolonia con una actuación dominante frente a Arthur Fery. A pesar de las dudas sobre su estado físico tras las molestias en el muslo izquierdo, el murciano mostró encontrarse en plena forma, desplegando su habitual repertorio de potencia y sutileza. El primer set fue un reflejo de su superioridad, con un juego agresivo y preciso que le permitió obtener una ventaja de 6-2.

Alcaraz es la figura de España.

En la segunda manga, Alcaraz mantuvo la intensidad y no dio opción a Fery, quien no pudo encontrar respuestas a la contundencia del español. El marcador final de 6-1 sentenció el encuentro y selló la clasificación de España a la final de la Copa Davis. Las protecciones que lució Alcaraz en el muslo y la rodilla no parecieron mermar su rendimiento, y su disposición a luchar por el título quedó clara en cada punto.

La gran previa de la final contra Italia

España se prepara para enfrentar a Italia en una final que promete ser apasionante. La Azzurra llega como la campeona de las tres últimas ediciones, un equipo consolidado que ha superado a rivales de la talla de Serbia y España. La ausencia de Jannik Sinner por lesión en esta ocasión podría ser un factor, aunque el equipo italiano sigue contando con jugadores de alto nivel como los doblistas Musetti y Vavassori, quienes aseguraron la clasificación en un ajustado partido contra la República Checa.

España cuenta con la fortaleza de sus individuales, Jódar y Alcaraz, y la experiencia de jugadores como Marcel Granollers y Pedro Martínez en el dobles. El equipo dirigido por David Ferrer, en su última competición como capitán, buscará dar el golpe y alzarse con la séptima Ensaladera, emulando la gesta de 2019 cuando superaron a Gran Bretaña en semifinales. La expectativa es alta para un duelo que se disputará mañana a las 15:00 horas.