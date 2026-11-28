Los goles de Álex Arce

En la primera ronda Alex Arce le anotó un gol a Fluminense en el triunfo por 2 a 1 en el Maracaná, por la segunda fecha del Grupo C le marcó tres conquistas a La Guaira en la victoria 3-1 como local por la 3ra fecha, le hizo otro tanto al Flu en el empate 1 a 1 en el Malvinas Argentinas por la cuarta fecha y señaló otros tres ante La Guaira en la victoria 4-2 como visitante por la 5ta fecha.

Su último tanto fue en la revancha de octavos de final contra Fluminense, en el empate 1-1 en el Malvinas, donde Independiente Rivadavia terminó siendo eliminado por penales.

El atacante paraguayo cerró la competencia en lo más alto de una estadística que reúne a los principales artilleros del continente, en la Copa Libertadores que consagró campeón Palmeiras de Brasil al superar 1 a 0 a Estudiantes de La Plata.

Independiente Rivadavia aseguró su participación en la fase previa de la próxima Copa Libertadores. Aún puede jugar directamente la fase de grupos si Boca o Rosario Central se consagran en el Clausura.

Fue un año muy positivo para el club del Parque, que fue protagonista en todas las competencias que afrontó.