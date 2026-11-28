De cara al 1° de diciembre, Día Mundial de la Respuesta al VIH y al Sida, el Hospital de Clínicas de la UBA realizará una jornada gratuita de orientación y detección rápida de VIH y otras infecciones de transmisión sexual. En ese marco, especialistas de la institución destacaron la llegada del autotest de venta libre como una herramienta clave para ampliar el diagnóstico temprano, aunque remarcaron la necesidad de acompañar cada resultado con consulta médica.
Autotest de VIH sin receta: cómo se hace en casa en 15 minutos y qué hacer según el resultado
En Argentina, el 13% de las personas con el virus desconoce su situación. De cara al 1° de diciembre, el Hospital de Clínicas realizará una jornada gratuita de testeos
Según datos oficiales, en la Argentina viven alrededor de 140.000 personas con VIH y se estima que un 13% desconoce su diagnóstico, lo que vuelve prioritario facilitar el acceso a los controles para iniciar tratamientos a tiempo.
Cómo funciona el autotest y por qué requiere confirmación
La nueva prueba permite que cualquier persona pueda testearse en su casa sin necesidad de receta ni extracción de sangre. "Es una prueba rápida que se realiza mediante un hisopado de encías y permite obtener un resultado en aproximadamente 10 a 15 minutos. Al no requerir orden médica, facilita el acceso a quienes tienen dificultades por horarios laborales o temor a la discriminación", explicó la Dra. Vanesa Fridman, médica de la División Infectología del Hospital de Clínicas.
Sin embargo, la especialista aclaró que la autonomía del test no reemplaza el control profesional:
- Si el resultado es positivo: Requiere siempre una confirmación mediante un análisis de sangre tradicional en un centro de salud.
- Si el resultado es negativo: Si existió una situación de exposición reciente al virus, puede ser necesario repetir la prueba tras cumplir el período ventana.
Además, Fridman recordó que en todo el sistema público argentino el testeo de VIH es voluntario, gratuito, confidencial y universal, e incluye asesoramiento médico previo y posterior.
Preocupación por el récord de casos de sífilis y otras infecciones
Más allá del VIH, los especialistas alertan por el fuerte crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), con la sífilis a la cabeza. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 46.799 casos en el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. De hecho, en las campañas anuales del Clínicas donde se testean unas 300 personas por edición, la mayoría de los diagnósticos positivos corresponden a esta infección.
La detección temprana permite evitar complicaciones graves a futuro como infertilidad o enfermedad inflamatoria y frenar la transmisión durante el embarazo. Por eso, desde el hospital recomiendan que toda persona sexualmente activa se realice controles periódicos de VIH, sífilis y hepatitis B y C, sin esperar a tener síntomas.
Entre las principales medidas de cuidado se destacan el uso correcto y constante del preservativo desde el inicio de cada relación, la vacunación contra la hepatitis B y el HPV, y el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) para quienes tienen exposición continua al VIH.
En pocas palabras
- Autotest VIH: disponible sin receta, permite un resultado en 15 minutos mediante hisopado de encías.
- Confirmación médica: un resultado positivo o un test negativo reciente requieren siempre consulta y análisis de sangre.
- Sífilis en alza: los especialistas alertan por el récord de casos de sífilis y recomiendan controles periódicos.