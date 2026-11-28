Sin embargo, la especialista aclaró que la autonomía del test no reemplaza el control profesional:

Si el resultado es positivo: Requiere siempre una confirmación mediante un análisis de sangre tradicional en un centro de salud.

Requiere siempre una confirmación mediante un análisis de sangre tradicional en un centro de salud. Si el resultado es negativo: Si existió una situación de exposición reciente al virus, puede ser necesario repetir la prueba tras cumplir el período ventana.

Además, Fridman recordó que en todo el sistema público argentino el testeo de VIH es voluntario, gratuito, confidencial y universal, e incluye asesoramiento médico previo y posterior.

Los especialistas advierten que todo resultado positivo exige confirmación mediante un análisis de sangre y seguimiento profesional en un centro de salud.

Preocupación por el récord de casos de sífilis y otras infecciones

Más allá del VIH, los especialistas alertan por el fuerte crecimiento de otras infecciones de transmisión sexual (ITS), con la sífilis a la cabeza. De acuerdo con estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, en 2025 se notificaron 46.799 casos en el país, la cifra más alta registrada hasta el momento. De hecho, en las campañas anuales del Clínicas donde se testean unas 300 personas por edición, la mayoría de los diagnósticos positivos corresponden a esta infección.

En el sistema público argentino el testeo de VIH es voluntario, gratuito y confidencial; además, recomiendan controles periódicos de sífilis y hepatitis.

La detección temprana permite evitar complicaciones graves a futuro como infertilidad o enfermedad inflamatoria y frenar la transmisión durante el embarazo. Por eso, desde el hospital recomiendan que toda persona sexualmente activa se realice controles periódicos de VIH, sífilis y hepatitis B y C, sin esperar a tener síntomas.

Entre las principales medidas de cuidado se destacan el uso correcto y constante del preservativo desde el inicio de cada relación, la vacunación contra la hepatitis B y el HPV, y el acceso a la profilaxis preexposición (PrEP) para quienes tienen exposición continua al VIH.