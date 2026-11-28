Tailandia tenía un plan de casi 30.000 millones de dólares para alterar el mapa del transporte marítimo en Asia. Se trataba de construir dos grandes puertos en costas opuestas del país y conectarlos mediante una red de ferrocarriles y carreteras. La idea era ofrecer una alternativa al estrecho de Malaca, uno de los corredores marítimos más transitados del planeta.
Tailandia quería construir dos puertos para competir con el canal de Panamá de Asia y cambiar las rutas del comercio mundial
El ambicioso plan tailandés de construir dos puertos monumentales y unir ambos océanos, con un coste cercano a los 30.000 millones de dólares, encontró fuertes obstáculos económicos y medioambientales.
El proyecto, conocido como Land Bridge o puente terrestre, buscaba aprovechar la posición geográfica de Tailandia para trasladar contenedores de un océano a otro sin obligar a los buques a rodear la península malaya. Sin embargo, la iniciativa encontró obstáculos económicos y ambientales.
Dos puertos separados por 90 kilómetros para conectar dos mares
El plan original contemplaba construir un puerto de aguas profundas en Ranong, sobre el mar de Andamán, y otro en Chumphon, en el golfo de Tailandia. Entre ambos habría unos 90 kilómetros de infraestructura terrestre, con vías ferroviarias, carreteras y conexiones logísticas para trasladar contenedores y otras mercancías.
El funcionamiento sería distinto al de un canal como el de Panamá. En lugar de permitir que los barcos atraviesen el territorio tailandés, los buques descargarían sus contenedores en uno de los puertos. Luego, la carga viajaría por tren o carretera hasta la otra costa, donde sería embarcada nuevamente en otro buque.
La propuesta pretendía reducir los tiempos de transporte y ofrecer a las navieras una ruta alternativa al estrecho de Malaca, situado entre Malasia, Singapur e Indonesia. El recorrido terrestre podría ahorrar alrededor de cuatro días en determinadas conexiones comerciales.
Las dudas que frenaron el megaproyecto
La iniciativa también generó cuestionamientos por su elevado coste, el volumen de mercancías necesario para hacerla rentable y sus posibles consecuencias ambientales. Entre los riesgos señalados figuraban los daños a manglares, ecosistemas marinos, zonas pesqueras y comunidades costeras.
En julio de 2026, una revisión oficial concluyó que el proyecto completo tenía una viabilidad comercial baja. El análisis calculó que su valor actual neto había pasado de una previsión positiva de 637.700 millones de bahts a un resultado negativo de unos 10.300 millones. Por eso, el Gobierno optó por reducir la propuesta y concentrarse en ampliar el puerto de Ranong y mejorar las conexiones ferroviarias, en lugar de avanzar con los dos megapuertos previstos originalmente.
El proyecto no solo buscaba competir con el estrecho de Malaca, también podía convertirse en una pieza estratégica para China, India, Japón y Estados Unidos, porque ofrecía una ruta alternativa entre el océano Índico y el Pacífico.
A China le interesaba reducir su dependencia del estrecho de Malaca, una vía por la que pasa una parte importante de sus importaciones energéticas. India, por su parte, veía una oportunidad para reforzar sus conexiones comerciales con el sudeste asiático y ampliar su presencia en la región.
En pocas palabras
- Megaproyecto tailandés: Creación de dos puertos monumentales y conexión terrestre para competir con el canal de Panamá.
- Obstáculos: El plan de 30.000 millones de dólares enfrentó serias dificultades económicas y ambientales.
- Revisión oficial: En 2026 se determinó baja viabilidad comercial, optando por reducir el alcance del proyecto.