El funcionamiento sería distinto al de un canal como el de Panamá. En lugar de permitir que los barcos atraviesen el territorio tailandés, los buques descargarían sus contenedores en uno de los puertos. Luego, la carga viajaría por tren o carretera hasta la otra costa, donde sería embarcada nuevamente en otro buque.

La propuesta pretendía reducir los tiempos de transporte y ofrecer a las navieras una ruta alternativa al estrecho de Malaca, situado entre Malasia, Singapur e Indonesia. El recorrido terrestre podría ahorrar alrededor de cuatro días en determinadas conexiones comerciales.

Las dudas que frenaron el megaproyecto

La iniciativa también generó cuestionamientos por su elevado coste, el volumen de mercancías necesario para hacerla rentable y sus posibles consecuencias ambientales. Entre los riesgos señalados figuraban los daños a manglares, ecosistemas marinos, zonas pesqueras y comunidades costeras.

En julio de 2026, una revisión oficial concluyó que el proyecto completo tenía una viabilidad comercial baja. El análisis calculó que su valor actual neto había pasado de una previsión positiva de 637.700 millones de bahts a un resultado negativo de unos 10.300 millones. Por eso, el Gobierno optó por reducir la propuesta y concentrarse en ampliar el puerto de Ranong y mejorar las conexiones ferroviarias, en lugar de avanzar con los dos megapuertos previstos originalmente.

El proyecto no solo buscaba competir con el estrecho de Malaca, también podía convertirse en una pieza estratégica para China, India, Japón y Estados Unidos, porque ofrecía una ruta alternativa entre el océano Índico y el Pacífico.

A China le interesaba reducir su dependencia del estrecho de Malaca, una vía por la que pasa una parte importante de sus importaciones energéticas. India, por su parte, veía una oportunidad para reforzar sus conexiones comerciales con el sudeste asiático y ampliar su presencia en la región.