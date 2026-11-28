Maxi Herrera quiere llegar a una final por el ascenso al Federal A.

Maximiliano "la Bestia" Herrera, que en Mendoza actuó en Huracán Las Heras, Gutiérrez Sport Club y el Atlético San Martín, espera la final. "Es mi tercera temporada en este club, ya llevo más de 100 partidos con esta camiseta. Lo disfruto y espero poder este domingo coronarlo con un triunfo y llegar a la final que todos buscamos. El club ha tenido mucho crecimiento en lo deportivo e institucional", afirmó el jugador oriundo de la Rioja.

"Pacífico es como mi casa, la gente me lo hace saber constantemente en la calle, en las redes sociales. Estamos pensando en el objetivo de jugar la ansiada final del 20 de diciembre. Este club se merece un salto de calidad por todo lo que viene trabajando". cerró el delantero.

Pacífico es el único representante mendocino en el Torneo Regional Amateur.

Pablo Castro, el DT de Pacífico, vive con mucha ilusión la final

Pablo Castro es el entrenador de Pacífico y tiene 45 años. Tras la práctica de este sábado habló con Ovación y se refirió a la revancha de la final de la Región Cuyo con Sportivo Desamparados. "La serie está abierta tras el empate en el partido de ida en San Juan. Nosotros llegamos bien a este compromiso con la responsabilidad que significa jugar esta final, que nos puede dar la chance de jugar una partido decisivo por el ascenso al Federal A", aseguró el DT.

Pablo Castro es el conductor de esta gran campaña de Pacífico.

"Sabemos lo que nos jugamos, nadie nos regaló nada, estamos convencidos por nuestro juego, vamos a ser protagonistas como lo hemos hecho en este torneo, donde enfrentaremos a un rival que tiene mucha jerarquía", agregó el DT.

"Tenemos un plantel con jugadores de la institución y llegaron varios refuerzos. Se conformó un gran grupo y siempre lo destaco, los jugadores tienen mucho carácter y personalidad. Estamos cerca de jugar por un ascenso al Federal A, serán 90 minutos mu duros", cerró el entrenador.

La campaña de Pacífico de General Alvear

Pacífico de General Alvear disputó 11 partidos en el certamen, con 7 victorias, 3 empates y una sola derrota. Ahora va por el último paso ante Sportivo Desamparados para jugar una final por un ascenso al Federal A.