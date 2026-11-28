Con este resultado, los Diablos Rojos se ubican en la decimonovena posición con solo ocho puntos y podrían finalizar la jornada en la última plaza si Crystal Palace suma una victoria. La fragilidad defensiva del equipo es alarmante, siendo uno de los más goleados del campeonato.
Pochettino no puede revertir el mal momento del Manchester United.
Pochettino, quien asumió hace diez días tras dejar la dirección técnica de la selección de Estados Unidos, aún no ha logrado una victoria en sus primeros tres partidos al mando: dos derrotas por 4-0 (ante Liverpool y Brentford) y un empate 2-2 frente al Sporting de Lisboa en Champions League.