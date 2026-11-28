Mauricio Pochettino bajo presión en la Premier League

El debut de Pochettino en Old Trafford ante su público terminó con silbidos y fuertes abucheos por parte de los hinchas. El doblete de Callum Wilson en la primera mitad y los goles de Kristoffer Ajer y Kevin Schade sentenciaron la goleada del Brentford.

El equipo mancuniano mostró una profunda fragilidad anímica y deportiva, algo que el técnico reconoció tras el partido al decir: "No da buena imagen perder 4-0. Necesitamos mantenernos unidos y permanecer juntos. Tenemos que intentar corregir los errores y mejorar. Esa es nuestra situación, nuestra realidad", declaró el estratega.

¿Podrá salir el Manchester United de la zona de descenso?

El conjunto inglés se prepara ahora para enfrentar el próximo miércoles al Newcastle en su intento por sumar de a tres y salir de la zona roja. La presión sobre el cuerpo técnico y el plantel es máxima, con la necesidad urgente de revertir el rumbo para una institución con tanta historia.