Estudiantes de La Plata empata 0 a 0 con Palmeiras este sábado en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. Jesús Valenzuela es el encargado de impartir justicia en tierras uruguayas.
Estudiantes y Palmeiras se miden en el estadio Centenario de Uruguay por la final de la Copa Libertadores 2026
Estudiantes de La Plata empata 0 a 0 con Palmeiras este sábado en el estadio Centenario de Montevideo por la final de la Copa Libertadores. Jesús Valenzuela es el encargado de impartir justicia en tierras uruguayas.
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En los primeros minutos del partido el conjunto brasiileño tenía la pelota, pero el equipo pincharrata estaba bien parado en la cancha.
A los 8 minutos del primer tiempo un cabezazo de Carrillo tras un tiro de esquina preocupaba a los orientados por Abel Ferreira.
A los 21' Piovi remató desviado. El Pincha esperaba en su campo y trataba de jugar de contra.
El partido era jugado con mucho nervio y había pocas llegadas en ambos arcos.