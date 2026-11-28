Minutos después el 10 exigió a Patrick Schulte con un tiro libre y el arquero local volvió a lucirse sobre el cierre de la etapa inicial al tapar dos disparos cruzados de Berterame y Caicedo.

En el tramo final del complemento Casemiro conectó de cabeza un centro envenenado de Messi y mandó la pelota al fondo de la red, pero el gol fue invalidado por un claro fuera de juego del brasileño.

A falta de siete minutos llegó la más clara para Inter Miami. Telasco Segovia desbordó, envió un centro al área chica y Berterame cabeceó por encima del travesaño. Ese error se pagó caro en el descuento. A los 91' Santiago Rodríguez estampó el 1-0 definitivo para el dueño de casa.

Con el boleto asegurado, Columbus Crew enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre New England Revolution y Philadelphia Union.