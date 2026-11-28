El sueño del bicampeonato terminó de la manera menos pensada para Inter Miami. El equipo de Lionel Messi perdió 1-0 frente a Columbus Crew en condición de visitante y se despidió en la primera ronda de los playoffs de la MLS.
Inter Miami no pudo en su visita a Columbus Crew y se despidió de la MLS en la primera ronda de playoffs. Las Garzas no podrán defender el título ganado en 2025
El sueño del bicampeonato terminó de la manera menos pensada para Inter Miami. El equipo de Lionel Messi perdió 1-0 frente a Columbus Crew en condición de visitante y se despidió en la primera ronda de los playoffs de la MLS.
Tras el duro 0-3 sufrido como local, en una llave que se disputa al mejor de tres encuentros, las Garzas estaban obligadas a ganar fuera de casa para forzar un tercer juego. La falta de eficacia en los metros finales condenó a los de Florida, que volverán a ver acción oficial recién en febrero.
El partido comenzó parejo y con llegadas en ambos arcos. Tras un aviso inicial de Anass Zaroury para el dueño de casa, Inter Miami respondió antes del cuarto de hora con un tiro de Messi que pasó a centímetros del palo.
Minutos después el 10 exigió a Patrick Schulte con un tiro libre y el arquero local volvió a lucirse sobre el cierre de la etapa inicial al tapar dos disparos cruzados de Berterame y Caicedo.
En el tramo final del complemento Casemiro conectó de cabeza un centro envenenado de Messi y mandó la pelota al fondo de la red, pero el gol fue invalidado por un claro fuera de juego del brasileño.
A falta de siete minutos llegó la más clara para Inter Miami. Telasco Segovia desbordó, envió un centro al área chica y Berterame cabeceó por encima del travesaño. Ese error se pagó caro en el descuento. A los 91' Santiago Rodríguez estampó el 1-0 definitivo para el dueño de casa.
Con el boleto asegurado, Columbus Crew enfrentará en la próxima instancia al ganador del cruce entre New England Revolution y Philadelphia Union.