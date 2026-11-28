Gimnasia y Esgrima en las últimas horas tomó dos decisiones fuertes como la salida de Darío Franco y el regreso de Luca Marcogiuseppe a la dirección técnica,
El presidente de Gimnasia y Esgrima Fernando Porretta habló sobre los cambios que se hicieron en las últimas horas de cara a la temporada 2027
Gimnasia y Esgrima en las últimas horas tomó dos decisiones fuertes como la salida de Darío Franco y el regreso de Luca Marcogiuseppe a la dirección técnica,
El presidente Fernando Porretta habló con Ovación y explicó los motivos del cambio de rumbo para el club de cara al 2027. El titular del Lobo dijo estar agradecido a la gestión de Franco y muy ilusionado con la llegada de Marcogiuseppe.
Con respecto al alejamiento de Darío Franco, contó: "Estas decisiones siempre son difíciles, pero la tuvimos que tomar y necesitábamos un cambio. Es una decisión difícil como han sido otras, pero el contrato se vencía en diciembre y se tomó la determinación de hacer un cambio con la finalización del contrato. Darío Franco le dio su impronta al equipo, era lo que necesitábamos y se sacaron muchos puntos. Nosotros estamos muy agradecidos con su trabajo".
Fernando Porretta contó sobre la elección de Luca Marcogiuseppe como nuevo DT: "En el 2022 no lo conocía nadie cuando decidimos contratarlo. Hizo un muy buen trabajo y quedó reflejado en la campaña que hicimos. Fue un entrenador que potenció a los chicos que habían armado Diego Pozo y Martín Abaurre. En su momento llegó con un plantel armado e hizo un buen trabajo".
"Nos pusimos de acuerdo rápidamente, y me dijo con el cuerpo técnico que vendrá a trabajar, pero todavía no lo quería nombrar. Ahora empezaremos a trabajar en todo lo que viene", agregó el titular del Lobo.
El máximo dirigente blanquinegro hizo un balance de lo que fue el 2026 para el club y aseguró: "Es muy positivo. Nosotros en el primer año en Primera División habíamos pensado en llegar a 40 puntos y superamos esa cantidad. Cumplimos con el objetivo de mantener la categoría, siete fechas antes y clasificamos al octogonal".
Sobre los jugadores que seguirán y los que llegarían, contó: "Ese es un trabajo de la dirigencia y del cuerpo técnico, donde evaluaremos la conformación del plantel para la próxima temporada en Primera División".
Por último el presidente le dejó un mensajes a los hinchas: "Les digo que disfruten de este presente del equipo. Nosotros como dirigentes seguiremos trabajando por el club para seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo institucional"