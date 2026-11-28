Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima. Martín Pravata / Diario UNO

La elección de Luca Marcogiuseppe

Fernando Porretta contó sobre la elección de Luca Marcogiuseppe como nuevo DT: "En el 2022 no lo conocía nadie cuando decidimos contratarlo. Hizo un muy buen trabajo y quedó reflejado en la campaña que hicimos. Fue un entrenador que potenció a los chicos que habían armado Diego Pozo y Martín Abaurre. En su momento llegó con un plantel armado e hizo un buen trabajo".

Fernando Porretta habló sobre la llegada de Luca Marcogiuseppe.

"Nos pusimos de acuerdo rápidamente, y me dijo con el cuerpo técnico que vendrá a trabajar, pero todavía no lo quería nombrar. Ahora empezaremos a trabajar en todo lo que viene", agregó el titular del Lobo.

El balance del 2026 de Gimnasia y Esgrima en la Liga Profesional

El máximo dirigente blanquinegro hizo un balance de lo que fue el 2026 para el club y aseguró: "Es muy positivo. Nosotros en el primer año en Primera División habíamos pensado en llegar a 40 puntos y superamos esa cantidad. Cumplimos con el objetivo de mantener la categoría, siete fechas antes y clasificamos al octogonal".

Sobre los jugadores que seguirán y los que llegarían, contó: "Ese es un trabajo de la dirigencia y del cuerpo técnico, donde evaluaremos la conformación del plantel para la próxima temporada en Primera División".

Por último el presidente le dejó un mensajes a los hinchas: "Les digo que disfruten de este presente del equipo. Nosotros como dirigentes seguiremos trabajando por el club para seguir creciendo tanto en lo deportivo como en lo institucional"