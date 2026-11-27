Italia jugará su cuarta final seguida tras haber ganado las de 2023, 2024 y 2025 ante Australia, Países Bajos y España, todas por 2 a 0, y buscará su quinta corona en la Copa Davis ya que entre 1976 y 1979 también jugó 4 finales seguidas, pero solo ganó la del 76.

España y Gran Bretaña definen el otro finalista de la Copa Davis

Desde las 8 hora argentina, con TV por DSsports, Gran Bretaña y España definirán el rival de Italia en la final de la Copa Davis prevista para jugarse el domingo en Bologna a partir de las 11 hora argentina.

España viene de ganarle 2 a 0 a Austria, sin haber puesto en cancha a Carlos Alcaraz, y los británicos dieron cuenta de Alemania 2 a 1 pese a la presencia del número uno del mundo Alexander Zverev.

España, finalista el año pasado, ganó 6 veces la Copa Davis desde el 2000 (la última en 2019) y Gran Bretaña tiene 10 títulos, el último en 2015, aunque solo ganó 2 desde 1972 cuando el campeón vigente dejó de acceder directamente a la final del año siguiente como local.