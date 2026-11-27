Italia, jugando de local en Bologna, irá este domingo en busca de su cuarto título consecutivo en la Copa Davis después de ganarle con lo justo a República Checa en la primera semifinal.
Italia, jugando de local en Bologna, irá este domingo en busca de su cuarto título consecutivo en la Copa Davis después de ganarle con lo justo a República Checa en la primera semifinal.
Lorenzo Musetti y Andrea Vavassori ganaron un dramático partido de dobles ante Tomas Machac y Jiri Lehecka por 3-6, 6-1 y 7-6 (4) para darle la clasificación al conjunto italiano que no cuenta en esta ocasión con Jannik Sinner, su mejor jugador.
Previamente, Musetti ganó el primer punto ante Jakub Mensik por 6-3 y 6-4 y Lehecka estableció el 1 a 1 transitorio ante Flavio Cobolli por 6-2, 1-6 y 6-3.
Italia jugará su cuarta final seguida tras haber ganado las de 2023, 2024 y 2025 ante Australia, Países Bajos y España, todas por 2 a 0, y buscará su quinta corona en la Copa Davis ya que entre 1976 y 1979 también jugó 4 finales seguidas, pero solo ganó la del 76.
Desde las 8 hora argentina, con TV por DSsports, Gran Bretaña y España definirán el rival de Italia en la final de la Copa Davis prevista para jugarse el domingo en Bologna a partir de las 11 hora argentina.
España viene de ganarle 2 a 0 a Austria, sin haber puesto en cancha a Carlos Alcaraz, y los británicos dieron cuenta de Alemania 2 a 1 pese a la presencia del número uno del mundo Alexander Zverev.
España, finalista el año pasado, ganó 6 veces la Copa Davis desde el 2000 (la última en 2019) y Gran Bretaña tiene 10 títulos, el último en 2015, aunque solo ganó 2 desde 1972 cuando el campeón vigente dejó de acceder directamente a la final del año siguiente como local.