Boca no se guarda nada para enfrentar a Gimnasia

Milton Delgado, clave en el gran presente de Boca, arrastra un golpe en la rodilla desde la final de la Copa Sudamericana que se resintió en el cruce pasado, obligándolo a salir a los 36 minutos por Williams Alarcón.

Si bien los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad, la inflamación en la zona encendió las alarmas del cuerpo técnico de cara al duelo decisivo del miércoles 2 de diciembre ante Platense, en Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina.

En este escenario, el regreso de Ascacibar no significará la salida de Tomás Belmonte. Para el entrenador, Toto es la principal alternativa para cualquier puesto del mediocampo cuando está bien físicamente, por lo que conservará su lugar y compartirá el eje junto al Ruso y Leandro Paredes.

De no mediar imprevistos, Boca saldrá de memoria con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Ascacibar, Leandro Paredes, Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.