Boca no tiene pensado detener su marcha. Con la mira puesta en el partido ante Gimnasia, por los cuartos de final del torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena tomó una contundente decisión: no guardar titulares pese al desgaste acumulado.
Luego de dejar en el camino a Independiente Rivadavia, Boca recibirá a Gimnasia en La Bombonera. Arruabarrena meterá una sola variante
Boca no tiene pensado detener su marcha. Con la mira puesta en el partido ante Gimnasia, por los cuartos de final del torneo Clausura, Rodolfo Arruabarrena tomó una contundente decisión: no guardar titulares pese al desgaste acumulado.
El Vasco piensa apenas una modificación con respecto al equipo que viene de eliminar a Independiente Rivadavia. Esta responde únicamente a un motivo físico.
Santiago Ascacibar regresará al once inicial tras haber descansado, ocupando el lugar de Milton Delgado, quien fue reemplazado en el primer tiempo ante la Lepra.
Milton Delgado, clave en el gran presente de Boca, arrastra un golpe en la rodilla desde la final de la Copa Sudamericana que se resintió en el cruce pasado, obligándolo a salir a los 36 minutos por Williams Alarcón.
Si bien los estudios médicos descartaron una lesión de gravedad, la inflamación en la zona encendió las alarmas del cuerpo técnico de cara al duelo decisivo del miércoles 2 de diciembre ante Platense, en Santiago del Estero, por la final de la Copa Argentina.
En este escenario, el regreso de Ascacibar no significará la salida de Tomás Belmonte. Para el entrenador, Toto es la principal alternativa para cualquier puesto del mediocampo cuando está bien físicamente, por lo que conservará su lugar y compartirá el eje junto al Ruso y Leandro Paredes.
De no mediar imprevistos, Boca saldrá de memoria con Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Ascacibar, Leandro Paredes, Belmonte; Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.