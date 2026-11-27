Mientras tanto, Aysam mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna para los servicios esenciales y críticos. La recuperación de las reservas permite avanzar con la restitución del suministro, aunque el proceso no se produce de manera simultánea en toda la red.

Todavía hay sectores sin agua

Pese a la mejora registrada en las reservas, algunos sectores del Gran Mendoza todavía atraviesan dificultades importantes. En la Ciudad de Mendoza, por ejemplo, vecinos del barrio La Favorita, y de la Quinta y la Sexta Sección continúan con problemas de suministro de agua potable.

La interrupción inicial había afectado a sectores de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, luego de que quedaran fuera de producción las plantas potabilizadoras Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas.

Por qué se produjo el corte de agua

Gran parte de la zona metropolitana de Mendoza tiene escasa cantidad de agua y en algunos lugares, directamente no hay servicio. Imagen ilustrativa

El problema comenzó durante la madrugada del jueves, cuando una serie de maniobras en una válvula del dique Potrerillos provocó un incremento de la turbiedad del río Mendoza.

Los trabajos se hicieron para liberar más agua del dique y abastecer a los productores que la necesitan para regar sus cultivos Sin embargo, la cantidad de sedimentos que arrastró el río superó los parámetros necesarios para el proceso de potabilización y obligó a interrumpir temporalmente la producción en los cuatro establecimientos.

Piden cuidar las reservas domiciliarias

Ante la recuperación todavía parcial del servicio, AYSAM solicitó a la población mantener un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.

La recomendación es priorizar el consumo esencial, evitar el uso de lavarropas y lavavajillas y suspender el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos. También es importante preservar el agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que se normalice el abastecimiento.