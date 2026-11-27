La recuperación del servicio de agua potable en el Gran Mendoza avanza de manera paulatina luego de que la elevada turbiedad del río Mendoza obligara a interrumpir la producción de cuatro plantas potabilizadoras. Aguas Mendocinas estimó que el abastecimiento estará completamente restablecido durante la mañana de este sábado, aunque todavía persisten sectores con problemas de suministro.
Corte de agua en Gran Mendoza: Aysam estimó que el servicio estará restablecido este sábado
Las plantas Luján I y Luján II tienen reservas normales, mientras que Alto Godoy y Benegas siguen en recuperación. Todavía hay sectores sin agua
Según el último parte difundido por la empresa, viernes las reservas de los establecimientos Luján I y Luján II ya se encontraban en niveles normales, con el 95% y el 92% de su capacidad, respectivamente. En cambio, Alto Godoy y Benegas continuaban en proceso de recuperación, con reservas del 54% y el 63%.
Cómo avanza la recuperación del servicio
La empresa informó que continúa trabajando para recuperar las condiciones habituales de abastecimiento. Entre las tareas que se realizan se encuentran las purgas de acueductos y distintas maniobras destinadas a normalizar la distribución.
Mientras tanto, Aysam mantiene el abastecimiento mediante camiones cisterna para los servicios esenciales y críticos. La recuperación de las reservas permite avanzar con la restitución del suministro, aunque el proceso no se produce de manera simultánea en toda la red.
Todavía hay sectores sin agua
Pese a la mejora registrada en las reservas, algunos sectores del Gran Mendoza todavía atraviesan dificultades importantes. En la Ciudad de Mendoza, por ejemplo, vecinos del barrio La Favorita, y de la Quinta y la Sexta Sección continúan con problemas de suministro de agua potable.
La interrupción inicial había afectado a sectores de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú, luego de que quedaran fuera de producción las plantas potabilizadoras Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas.
Por qué se produjo el corte de agua
El problema comenzó durante la madrugada del jueves, cuando una serie de maniobras en una válvula del dique Potrerillos provocó un incremento de la turbiedad del río Mendoza.
Los trabajos se hicieron para liberar más agua del dique y abastecer a los productores que la necesitan para regar sus cultivos Sin embargo, la cantidad de sedimentos que arrastró el río superó los parámetros necesarios para el proceso de potabilización y obligó a interrumpir temporalmente la producción en los cuatro establecimientos.
Piden cuidar las reservas domiciliarias
Ante la recuperación todavía parcial del servicio, AYSAM solicitó a la población mantener un uso sumamente responsable y solidario del agua potable.
La recomendación es priorizar el consumo esencial, evitar el uso de lavarropas y lavavajillas y suspender el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos. También es importante preservar el agua almacenada en los tanques domiciliarios hasta que se normalice el abastecimiento.
En pocas palabras
- Servicio de agua: Aysam estima el restablecimiento total para este sábado tras un corte por alta turbiedad del río Mendoza.
- Plantas potabilizadoras: Luján I y II recuperaron sus niveles, pero Alto Godoy y Benegas aún están en proceso de recuperación.
- Sectores afectados: aún persisten problemas de suministro en algunas zonas del Gran Mendoza a pesar de las tareas de normalización.