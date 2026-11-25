Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.

A dónde y a qué hora es el corte de agua este miércoles

Hoy hay trabajos sobre la red de agua en Punta Alta.

Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio, se llevarán a cabo intervenciones que corresponden a tareas vinculadas con la obra de recambio de cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), realiza en la localidad. Por esta razón, este miércoles 25 se trabajará en las intersecciones de Buchardo e Irigoyen; y en Villanueva y Paso.