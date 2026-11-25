Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este miércoles 25 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Por recambio de cañerías, un nuevo corte de agua deja sin servicio una importante zona por tiempo indefinido
ABSA informó de un corte de agua para este miércoles y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
A dónde y a qué hora es el corte de agua este miércoles
Con el objetivo de prevenir problemas y mantener un rendimiento óptimo del servicio, se llevarán a cabo intervenciones que corresponden a tareas vinculadas con la obra de recambio de cañerías que la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), realiza en la localidad. Por esta razón, este miércoles 25 se trabajará en las intersecciones de Buchardo e Irigoyen; y en Villanueva y Paso.
Durante la jornada de trabajo podría verse afectada la presión en el suministro de la zona céntrica de Punta Alta, pudiendo registrarse falta de agua en las inmediaciones de los puntos a intervenir.
Qué hacer ante un corte de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- ABSA realizará corte de agua: se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires por recambio de cañerías.
- Zonas afectadas: el corte se centrará en las intersecciones de Buchardo e Irigoyen, y en Villanueva y Paso, en Punta Alta.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua y usar el suministro de forma responsable.