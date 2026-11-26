Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA), anunció un corte de agua a partir de este jueves 26 de noviembre de 2026 en varias zonas de la provincia de Buenos Aires como parte de su mantenimiento programado. A continuación, se detalla el área afectada por el trabajo y el tipo de arreglo.
Corte de agua: este jueves varias zonas se quedan sin servicio por 18 horas
ABSA informó de un corte de agua para este jueves y se verá afectado el servicio en algunas zonas de Buenos Aires
Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) es una de las operadoras de agua y saneamiento de mayor extensión de la Argentina. Su área de servicio comprende 95 localidades de la provincia de Buenos Aires. Realiza las tareas de captación, potabilización, transporte y distribución de agua potable, así como la colección, el tratamiento y la disposición final de las aguas residuales. Siempre manteniendo como objetivo asegurar la sustentabilidad del servicio y alcanzar la universalidad de su acceso.
Corte de agua: qué zonas se verán afectadas este jueves
Como parte del avance de obras para la mejora del servicio de agua se han programado trabajos de mantenimiento en la batería de pozos de la localidad cabecera del Acueducto Nueve de Julio – Carlos Casares – Pehuajó. Las tareas demandarán detener todas las perforaciones de esa captación a partir de las 6:00 de la mañana, por un plazo estimado de 18 horas.
Por esa razón, habrá reducción de los caudales producidos y baja presión en las redes de distribución de Carlos Casares y Pehuajó. Mientras que en French podrá registrarse baja presión a partir del mediodía.
También se han programado trabajos sobre la red de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), en Bahía Blanca. Desde la mañana y hasta la finalización de los trabajos, podrá registrarse falta de agua en calle Vieytes desde Holdich a Charlone; y en calle J. Molina desde Vieytes a Zelarrayán.
Por último, debido a una reparación de una cañería de 300 milímetros ubicada sobre ruta 252 a la altura del ingreso de Pampa Energía, en Ingeniero White, se verá afectado el servicio de agua en la localidad, incluyendo los barrios Boulevard y Saladero; el Consorcio del Puerto y empresas del Polo.
Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua
Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.
- Almacenar agua antes del inicio de los cortes.
- Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.
- Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.
- Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.
Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.
En pocas palabras
- Corte de agua: ABSA anunció un corte de agua para este jueves en varias zonas de Buenos Aires.
- Afectados: Carlos Casares, Pehuajó y French registrarán baja presión; Bahía Blanca y Ingeniero White también tendrán interrupciones.
- Recomendaciones: se aconseja almacenar agua, usarla solo para lo esencial y estar atento a comunicados oficiales.