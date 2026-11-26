Por esa razón, habrá reducción de los caudales producidos y baja presión en las redes de distribución de Carlos Casares y Pehuajó. Mientras que en French podrá registrarse baja presión a partir del mediodía.

También se han programado trabajos sobre la red de agua en el marco de la obra de recambio de cañerías que lleva adelante la Dirección Provincial de Agua y Cloacas (DIPAC), en Bahía Blanca. Desde la mañana y hasta la finalización de los trabajos, podrá registrarse falta de agua en calle Vieytes desde Holdich a Charlone; y en calle J. Molina desde Vieytes a Zelarrayán.

Durante el tiempo que duren las tareas se pide el uso solo para hidratación y tareas impostergables, hasta que se normalice el suministro.

Por último, debido a una reparación de una cañería de 300 milímetros ubicada sobre ruta 252 a la altura del ingreso de Pampa Energía, en Ingeniero White, se verá afectado el servicio de agua en la localidad, incluyendo los barrios Boulevard y Saladero; el Consorcio del Puerto y empresas del Polo.

Precauciones para tener en cuenta ante la falta de agua

Ante los cortes de agua, ya sean programados o sin previo aviso, siempre hay que tener en cuenta el cuidado del agua y almacenamiento de la misma.

Almacenar agua antes del inicio de los cortes .

. Usar el suministro únicamente para beber, cocinar e higiene básica.

Evitar el riego, lavado de autos u otras actividades no esenciales.

Estar atentos a los comunicados oficiales sobre el avance de las tareas y el restablecimiento del servicio.

Ante dificultades en el servicio, la empresa cuenta con los siguientes canales de contacto: línea telefónica de Asistencia Técnica 0800-999-2272 y redes sociales: Facebook y Telegram.