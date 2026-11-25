Un helicóptero militar japonés CH-47 Chinook participó en una operación para combatir incendios forestales en la región de Kalimantan Occidental, en Indonesia. La intervención en el bosque tuvo un detalle particular, de los tres aparatos disponibles para la misión, solo uno pudo despegar debido a las condiciones de visibilidad provocadas por el humo.
Incorporan un helicóptero militar japonés capaz de descargar 5.000 litros de agua para frenar el fuego en el bosque
Las condiciones de visibilidad provocadas por el humo limitaron la operación, impidiendo el despegue de dos de los tres helicópteros previstos.
La operación se desarrolló en la aldea de Pagar Mentimun, en la regencia de Ketapang. El helicóptero realizó descargas de agua sobre las zonas afectadas por el fuego, en una intervención destinada a frenar el avance de las llamas en un territorio especialmente vulnerable a los incendios de vegetación.
El humo impidió despegar a los otros dos helicópteros
Los tres aparatos estaban previstos para participar en las tareas de extinción. Sin embargo, la densa humareda redujo la visibilidad y dificultó las operaciones aéreas. Por motivos de seguridad, dos de ellos tuvieron que permanecer en tierra, mientras que el helicóptero Chinook consiguió realizar la misión.
Durante el operativo, el helicóptero efectuó un vuelo y tres pasadas de descarga de agua. Este modelo, fabricado por la compañía estadounidense Boeing, es una aeronave de transporte pesado que puede utilizarse también en operaciones de emergencia y lucha contra incendios mediante depósitos de agua suspendidos.
La intervención formó parte de la colaboración de Japón con Indonesia para hacer frente a los incendios forestales. En esta clase de operaciones, los helicópteros permiten alcanzar sectores de vegetación de difícil acceso para los equipos terrestres y descargar agua directamente sobre los puntos afectados.
Una región especialmente expuesta a los incendios
Kalimantan Occidental, situada en la isla de Borneo, cuenta con extensas superficies de bosques tropicales y terrenos de turba. Estos últimos pueden resultar especialmente problemáticos cuando se incendian, porque el fuego puede avanzar bajo la superficie y permanecer activo incluso cuando las llamas dejan de ser visibles.
Los incendios forestales en Indonesia representan una amenaza para los ecosistemas, la fauna y las poblaciones cercanas. Además, el humo puede extenderse a grandes distancias y afectar a la calidad del aire.
En pocas palabras
- Helicóptero militar: Un CH-47 Chinook japonés se usó para combatir incendios en Indonesia.
- Operación limitada: El humo impidió el despegue de otros dos helicópteros por baja visibilidad.
- Lucha contra el fuego: La aeronave realizó descargas de agua en bosques de Kalimantan, zona propensa a incendios.