Durante el operativo, el helicóptero efectuó un vuelo y tres pasadas de descarga de agua. Este modelo, fabricado por la compañía estadounidense Boeing, es una aeronave de transporte pesado que puede utilizarse también en operaciones de emergencia y lucha contra incendios mediante depósitos de agua suspendidos.

La intervención formó parte de la colaboración de Japón con Indonesia para hacer frente a los incendios forestales. En esta clase de operaciones, los helicópteros permiten alcanzar sectores de vegetación de difícil acceso para los equipos terrestres y descargar agua directamente sobre los puntos afectados.

Una región especialmente expuesta a los incendios

Kalimantan Occidental, situada en la isla de Borneo, cuenta con extensas superficies de bosques tropicales y terrenos de turba. Estos últimos pueden resultar especialmente problemáticos cuando se incendian, porque el fuego puede avanzar bajo la superficie y permanecer activo incluso cuando las llamas dejan de ser visibles.

Los incendios forestales en Indonesia representan una amenaza para los ecosistemas, la fauna y las poblaciones cercanas. Además, el humo puede extenderse a grandes distancias y afectar a la calidad del aire.