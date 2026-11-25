Cocinar y comer en compañía mejora el bienestar, mientras el celular lo deteriora.

Por qué comer acompañados y sin pantallas protege la salud del cerebro

Más allá del valor nutricional de cada plato, la evidencia recopilada por los neurólogos demuestra que el entorno social y el momento del día condicionan directamente la salud del cerebro durante la alimentación:

El impacto emocional de compartir la cocina y la mesa: según explicó el neurólogo Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN, cocinar acompañado se asocia a una mayor sensación de alegría altamente beneficiosa para el sistema nervioso, mientras que usar el celular reduce en un 32 % ese bienestar y genera una respuesta emocional más negativa que comer en soledad.

según explicó el neurólogo Jesús Porta-Etessam, presidente de la SEN, cocinar acompañado se asocia a una mayor sensación de alegría altamente beneficiosa para el sistema nervioso, mientras que usar el celular reduce en un 32 % ese bienestar y genera una respuesta emocional más negativa que comer en soledad. Distracciones que alteran el apetito: un meta-análisis citado en el informe comprobó que prestar atención a pantallas u otros estímulos mientras se come conduce a una mayor ingesta calórica al interferir con las señales naturales de saciedad.

un meta-análisis citado en el informe comprobó que prestar atención a pantallas u otros estímulos mientras se come conduce a una mayor ingesta calórica al interferir con las señales naturales de saciedad. El efecto protector de cocinar desde cero: una investigación japonesa realizada en más de 10.000 adultos mayores de 65 años determinó que preparar comida casera al menos una vez por semana disminuye el riesgo de demencia un 23 % en hombres y un 27 % en mujeres.

una investigación japonesa realizada en más de 10.000 adultos mayores de 65 años determinó que preparar comida casera al menos una vez por semana disminuye el riesgo de demencia un 23 % en hombres y un 27 % en mujeres. Horarios regulares para cuidar los vasos sanguíneos: un estudio francés sobre más de 100.000 participantes estimó que cenar después de las 21 horas incrementa un 28 % el riesgo de enfermedad cerebrovascular frente a quienes lo hacen antes de las 20.

La alimentación recomendada y los productos que dañan el sistema nervioso

Junto al hábito de compartir la mesa, la SEN subrayó que modificar el patrón de alimentación constituye una de las herramientas preventivas más eficaces frente al deterioro cognitivo y los accidentes cerebrovasculares:

El respaldo a la dieta mediterránea: una mayor adherencia a este esquema , basado en frutas, verduras, legumbres, pescado, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, reduce al menos un 12 % el riesgo de ictus y hasta un 30 % el de Alzheimer, resultados respaldados por el ensayo PREDIMED sobre más de 7.000 personas.

, basado en frutas, verduras, legumbres, pescado, frutos secos y aceite de oliva virgen extra, reduce al menos un 12 % el riesgo de ictus y hasta un 30 % el de Alzheimer, resultados respaldados por el ensayo PREDIMED sobre más de 7.000 personas. El peligro comprobado de los ultraprocesados: un meta-análisis de 28 estudios vinculó el consumo elevado de estos productos con un 56 % más de riesgo de Parkinson, un 17 % más de deterioro cognitivo y un 15 % más de esclerosis múltiple, mientras que un trabajo canadiense detectó un 40 % más de lesiones cerebrales vasculares.

un meta-análisis de 28 estudios vinculó el consumo elevado de estos productos con un 56 % más de riesgo de Parkinson, y un 15 % más de esclerosis múltiple, mientras que un trabajo canadiense detectó un 40 % más de lesiones cerebrales vasculares. Alcohol, sal y carnes procesadas bajo advertencia: el exceso de sal eleva el riesgo de ictus por su impacto en la presión arterial, sustituirla por sal rica en potasio bajó un 14 % los casos en un ensayo chino, en tanto que el alcohol daña la memoria y los nervios periféricos, desmintiendo la creencia del 24 % de los encuestados que aún lo considera saludable en forma ocasional.

El peligro comprobado de los ultraprocesados: un meta-análisis de 28 estudios vinculó el consumo elevado de estos productos con un 56 % más de riesgo de Parkinson, un 17 % más de deterioro cognitivo y un 15 % más de esclerosis múltiple.

Claves prácticas de los neurólogos para cuidar la función cognitiva

Los datos recopilados por la Comisión internacional de The Lancet y el estudio INTERSTROKE indican que actuar sobre factores modificables como la dieta, la hipertensión o el alcohol permitiría prevenir hasta el 45 % de los casos de demencia y cerca del 90 % del riesgo de ictus.

Pese a que el 96 % de las personas reconoce los beneficios de comer sano, casi la mitad consume menos de dos frutas diarias y los jóvenes de 18 a 34 años presentan los índices más bajos de cumplimiento.

Priorizar la mesa compartida y libre de dispositivos: dejar el teléfono fuera del comedor y cocinar en compañía multiplica los beneficios emocionales y cognitivos de cada comida.

dejar el teléfono fuera del comedor y cocinar en compañía multiplica los beneficios emocionales y cognitivos de cada comida. Sostener una base mediterránea cotidiana: incorporar productos frescos, aceite de oliva virgen extra y pescado al menos tres veces por semana evita recurrir a bollería industrial o ultraprocesados.

incorporar productos frescos, aceite de oliva virgen extra y pescado al menos tres veces por semana evita recurrir a bollería industrial o ultraprocesados. Adelantar el horario de la cena y evitar el alcohol: cenar al menos dos horas antes de acostarse y eliminar las bebidas alcohólicas protege la circulación cerebral y preserva la memoria a largo plazo.

Esta información tiene fines exclusivamente divulgativos e informativos y no reemplaza la consulta, el diagnóstico ni el tratamiento indicado por un profesional médico o neurólogo.