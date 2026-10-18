Un hito para la salud de la piel en Estados Unidos con un nuevo protector solar

Este nuevo protector ofrece protección dual UVA/UVB, mínima absorción y alta estabilidad sin dejar manchas blancas.

El bemotrizinol aporta soluciones técnicas fundamentales frente a las fórmulas químicas utilizadas en las últimas décadas en Estados Unidos:

Protección dual contra rayos UVA y UVB: a diferencia de otros filtros sintéticos que requerían la mezcla de múltiples ingredientes, el BEMT ofrece por sí solo una cobertura de amplio espectro. Defiende tanto de los rayos UVB (causantes de las quemaduras) como de los UVA (responsables del envejecimiento prematuro y el mayor riesgo de cáncer).

a diferencia de otros filtros sintéticos que requerían la mezcla de múltiples ingredientes, el BEMT ofrece por sí solo una cobertura de amplio espectro. Defiende tanto de los rayos UVB (causantes de las quemaduras) como de los UVA (responsables del envejecimiento prematuro y el mayor riesgo de cáncer). Mínima absorción en el torrente sanguíneo: gracias al tamaño molecular del compuesto, la sustancia permanece en la capa superficial de la piel sin penetrar en el cuerpo. Esta característica lo diferencia de antiguos químicos como la oxibenzona, recientemente retirada del mercado por la FDA tras detectar niveles significativos de absorción.

gracias al tamaño molecular del compuesto, la sustancia permanece en la capa superficial de la piel sin penetrar en el cuerpo. Esta característica lo diferencia de antiguos químicos como la oxibenzona, recientemente retirada del mercado por la FDA tras detectar niveles significativos de absorción. Alta estabilidad frente a la radiación: el ingrediente no se degrada rápidamente con la exposición directa al sol, superando los límites de estabilidad que históricamente presentó la avobenzona.

el ingrediente no se degrada rápidamente con la exposición directa al sol, superando los límites de estabilidad que históricamente presentó la avobenzona. Textura cosmética superior: al no dejar vetas blancas ni sensaciones grasosas, resulta una opción ideal para personas de tez oscura o usuarios a los que les incomoda el acabado de un protector solar mineral de óxido de zinc.

La FDA lo consideró seguro y eficaz tras estudios, aunque se recomiendan hábitos preventivos complementarios.

La evaluación científica de la FDA en Estados Unidos

Tras revisar exhaustivamente estudios clínicos realizados en más de 500 pacientes por el fabricante neerlandés DSM Nutritional Products, la FDA declaró al bemotrizinol como un ingrediente "generalmente reconocido como seguro y eficaz" (GRASE). Los ensayos demostraron que el uso diario durante tres semanas continuas no provocó irritaciones ni alergias en los usuarios.

Los expertos en salud recuerdan que la aplicación del protector solar debe complementarse con hábitos preventivos esenciales: retocar la crema cada dos horas, buscar lugares con sombra y utilizar sombreros o prendas con protección UV al realizar actividades al aire libre.