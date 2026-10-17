Tragedia en Chile: hay una argentina entre el grupo de andinistas accidentados tras el alud

Un operativo de rescate en la Laguna del Inca

El deslizamiento se produjo en una quebrada ubicada detrás del hotel Portillo, que permanece cerrado desde el 12 de octubre. Según explicó Millones, desde el establecimiento habían advertido a los excursionistas que no subieran al sector debido a las condiciones de riesgo.

Además, las autoridades habían emitido una alerta preventiva para evitar que las personas se acercaran a esa zona de la cordillera.

El coronel de Carabineros Jorge Guaita indicó que un trabajador del hotel advirtió el desprendimiento de rocas y nieve y dio aviso a los equipos de emergencia. Personal de la Subcomisaría Los Libertadores y trabajadores del establecimiento acudieron al lugar para asistir a los excursionistas que habían caído al agua.

Dos de las víctimas, un hombre y una mujer, fueron rescatadas sin vida. El tercer cuerpo, correspondiente a un hombre, quedó sumergido a unos 30 metros de profundidad en la Laguna del Inca, por lo que continuaban las tareas para recuperarlo.

Guaita destacó que tres carabineros se arrojaron al agua con el equipamiento correspondiente para intentar rescatar a las personas afectadas.

Qué se sabe hasta ahora

Según las autoridades chilenas, los excursionistas habían llegado durante la mañana desde Santiago para realizar la actividad de montaña. El grupo no había informado a Carabineros sobre el ascenso y, de acuerdo con las primeras declaraciones oficiales, tampoco habría respetado la señalización que advertía sobre el peligro de avalanchas.

La investigación busca establecer las circunstancias en las que se produjo el accidente y reconstruir lo ocurrido durante la excursión.

Mientras continúa el operativo en la Laguna del Inca, la tragedia vuelve a poner el foco en los riesgos de las actividades de montaña ante condiciones adversas y en la importancia de respetar las alertas y restricciones dispuestas por las autoridades.