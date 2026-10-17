Reportaron 3 muertos como saldo de una avalancha en la cordillera a metros del límite con Mendoza

Una avalancha golpeó este sábado a un grupo de montañistas y mató a 3 de ellos en la Laguna del Inca, en Portillo, comuna de Los Andes (región de Valparaíso, Chile), muy cerca del límite con Mendoza. Hay otra persona desaparecida.
Según Senapred, el desprendimiento ocurrió alrededor de las 14:45 y fue calificado de manera preliminar como una avalancha de placa. Carabineros de la Prefectura Aconcagua informó que el grupo, de siete personas, ascendía hacia la cima de Los Tres Hermanos cuando, a la altura de la península de la laguna, fue sorprendido por la masa de nieve, que lo arrastró hacia el agua.
El operativo
Trabajan en el lugar Bomberos de Los Andes, personal del SAMU, Carabineros con apoyo de un helicóptero de la Prefectura Aérea, el Coordinador del Sistema Integrado Cristo Redentor y funcionarios de Senapred. Se desplegaron tres ambulancias, dos básicas y una avanzada, y el Estadio Municipal de Los Andes fue habilitado para recibir el helicóptero del Hotel Portillo.
Una advertencia previa
Según el delegado presidencial, el dueño del Hotel Portillo aseguró que se había advertido a los turistas que no ingresaran al sector. Las autoridades no confirmaron aún en qué consistió esa advertencia ni si había alertas oficiales vigentes.
Portillo se levanta en la cordillera de los Andes, sobre la ruta internacional que une Chile con Mendoza por el Paso Cristo Redentor, a unos 2.900 metros de altura. Es uno de los centros de esquí más antiguos de Sudamérica y fue sede del Campeonato Mundial de Esquí Alpino de 1966, el primero disputado en el hemisferio sur.
La Laguna del Inca, junto al hotel y a la ruta, es una de las imágenes más reconocidas de la zona y un punto de paso habitual de turistas y andinistas. Sus aguas, de origen glaciar, se mantienen a muy baja temperatura incluso en primavera, lo que agrava cualquier caída o inmersión.
Las avalanchas son un riesgo conocido en esta franja de la cordillera. Las de placa se producen cuando una capa compacta de nieve se desprende de una capa inferior débil y se desliza ladera abajo. Pueden gatillarse por la carga de nieve fresca, los cambios bruscos de temperatura o el paso de personas. En primavera, los ciclos de deshielo y congelamiento vuelven más inestable el manto nival.
En pocas palabras
- Tragedia en Chile: Avalancha en Laguna del Inca dejó 3 montañistas muertos y 1 desaparecido.
- Operativo de Rescate: Trabajan Bomberos, SAMU, Carabineros y Senapred en la zona.
- Riesgo Cordillerano: Las avalanchas son un peligro conocido, agravado por la inestabilidad del manto nival en primavera.