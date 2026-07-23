La FDA revisa inyecciones de péptidos impulsadas por influencers y figuras del bienestar

El secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.

En redes sociales abundan testimonios de usuarios que aseguran haber mejorado su salud, aunque la FDA insiste en que la evidencia científica es mínima.

Una revisión marcada por tensiones y conflictos de interés

La FDA anticipa una fuerte división. Sus científicos de carrera sostienen que no hay datos suficientes para permitir que los péptidos se preparen en farmacias de compounding, que elaboran medicamentos personalizados fuera de la industria farmacéutica tradicional.

Rita Jew, presidenta del Institute for Safe Medication Practices, fue contundente: “Esto es realmente alarmante. No hay muchas sustancias que la gente se inyecte con tan poca evidencia clínica.”

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) comenzó este jueves una reunión de dos días para evaluar más de media docena de péptidos que se han popularizado como tratamientos.

La polémica creció cuando se supo que al menos siete miembros del panel asesor tienen vínculos financieros con la industria de péptidos: clínicas de bienestar, farmacias que los producen y consultoras que los promocionan. La FDA sumó nuevos expertos académicos sin lazos comerciales para equilibrar la discusión.

Qué evalúa la FDA y por qué preocupa

Los péptidos son fragmentos de proteínas que activan hormonas relacionadas con crecimiento, metabolismo y reparación. Algunos ya se usan como medicamentos aprobados para diabetes o pérdida de peso. Pero los siete péptidos bajo revisión —incluidos BPC-157 y TB-500, populares en redes— carecen de estudios clínicos robustos.

La FDA ha advertido previamente que estas sustancias pueden provocar:

Contaminación en productos inyectables.

Reacciones alérgicas.

Falta de control de calidad.

Efectos desconocidos por falta de estudios en humanos.

Muchos datos provienen solo de experimentos en animales, especialmente en ratas. Ambos péptidos están catalogados como sustancias de dopaje por autoridades deportivas internacionales.

En su informe técnico previo a la reunión, la FDA recomendó no autorizar ninguno de los siete péptidos para compounding.

Presión pública y posible desenlace

La FDA recibió más de 1.900 comentarios públicos, incluidos testimonios de médicos y pacientes que aseguran haber obtenido beneficios. La American Academy of Peptide Medicine sostiene que los usuarios buscan acceso seguro y regulado, en lugar de recurrir al mercado gris.

Tras la reunión, la FDA evaluará votos, discusiones y comentarios. Expertos en regulación anticipan que el resultado más probable será una política temporal que tranquilice a las farmacias, sin agregar formalmente los péptidos a la lista de sustancias permitidas —un proceso que puede tardar años.

“Es probable que el proceso termine en el resultado que el secretario Kennedy quiere.” Abogado especializado en FDA. Nathan Beaver. “Es probable que el proceso termine en el resultado que el secretario Kennedy quiere.” Abogado especializado en FDA. Nathan Beaver.

La revisión de la FDA expone la tensión entre la ciencia, la industria del bienestar y el impacto de las redes sociales en la salud. Mientras influencers y usuarios piden acceso, los reguladores insisten en que la evidencia es insuficiente. El debate definirá cómo se controla una tendencia que crece más rápido que la investigación.