Su ingreso al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) se produjo en 2025, año en que fue designada directora de la Unidad de Gestión Local (UGL VIII) con sede en San Martín. Desde esa dependencia territorial gestionó la atención descentralizada de los afiliados del conurbano bonaerense, un antecedente que las autoridades sanitarias ponderaron al momento de resolver su ascenso.

En septiembre de este año, Pérez asumió como coordinadora ejecutiva de PAMI en reemplazo de Juan Cruz Montero, quien dejó el cargo para enfocarse en su participación electoral en el Club Atlético Vélez Sársfield. De acuerdo con fuentes oficiales, durante su presentación ante los equipos técnicos del organismo estuvo acompañada de manera personal por el asesor presidencial Santiago Caputo.

La carrera interna de Elizabeth Osterberg dentro del PAMI

Para secundar a Pérez en la subdirección ejecutiva, el Ejecutivo eligió a Elizabeth Ana Osterberg, una médica de bajo perfil público con más de 16 años de carrera dentro del Estado nacional. Antes de ingresar a la órbita federal, ejerció su profesión en el sistema sanitario bonaerense, en el Hospital Zonal "Zenón Videla Dorna" de la localidad de San Miguel del Monte.

Osterberg ingresó a la Administración Pública Nacional en junio de 2010 e inició poco después su trayectoria operativa en PAMI. En marzo de 2012 asumió como jefa de división y entre agosto de 2014 y junio de 2016 estuvo al frente de una jefatura de departamento. En julio de 2016 quedó a cargo de la Subgerencia de Administración de Prestaciones Médicas, puesto que ocupó durante más de ocho años.

Hacia fines de 2024 fue trasladada a la Gerencia de Efectores Sanitarios Propios y durante 2025 actuó como asesora de la Unidad Técnico Médica, rol desde el cual representó al organismo en congresos sobre digitalización de órdenes y receta electrónica. En agosto de 2026 fue nombrada directora de esa misma unidad y en septiembre pasó a integrar como miembro titular la Comisión de Seguimiento de los Convenios con Entidades Farmacéuticas y Laboratorios Adherentes.

Los ejes de gestión que fijó el Ejecutivo para el PAMI

Al fundamentar las designaciones, la cartera sanitaria destacó que Pérez cuenta con una "sólida trayectoria profesional y una destacada experiencia dentro del organismo, donde ha demostrado capacidad de conducción, conocimiento técnico y compromiso con una administración eficiente". El comunicado oficial añadió que su nombramiento apunta a consolidar una gestión enfocada en resultados concretos para los beneficiarios.

Con la dupla integrada por Pérez y Osterberg, el PAMI inicia una reorganización administrativa orientada a agilizar los tiempos de respuesta frente a las demandas sanitarias y prestacionales. El objetivo declarado por el Ministerio de Salud es garantizar que el presupuesto de la entidad se traduzca en mejores servicios médicos y en un control estricto de los convenios vigentes con prestadores y laboratorios en todo el territorio nacional.