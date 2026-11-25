Si bien admitió que no le faltaba el dinero para el día a día, los gastos fijos de la vivienda le impedían guardar un solo centavo. “Así que tenía la esperanza de tener una casa algún día, pero eso se volvía cada vez menos probable. Parecía que eso no iba a suceder en muchísimo tiempo”, explicó sobre el momento en que empezó a buscar una salida alternativa hasta que leyó un artículo sobre las minicasas sobre ruedas.

Un hogar completo de 4.500 kilos construido en el patio de un familiar

Con formación en cine y decidida a cambiar su rutina, dedicó un año a levantar su propia minicasa de 15 metros cuadrados. “Construí la minicasa en el patio trasero de un familiar y luego decidí dejar mi trabajo y viajar con ella, ya que era una minicasa sobre ruedas, y hacer documentales de mis viajes durante un año”, relató sobre el inicio de la aventura.