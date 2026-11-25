Hay decisiones que cambian por completo el rumbo de una vida. Ese fue el caso de Jenna K., una joven estadounidense que, según contó en una entrevista con la revista People, decidió dejar su trabajo y dar un giro radical cuando notó que tenía serios problemas para pagar el alquiler de su casa y avanzar con sus proyectos personales.
Si bien admitió que no le faltaba el dinero para el día a día, los gastos fijos de la vivienda le impedían guardar un solo centavo. “Así que tenía la esperanza de tener una casa algún día, pero eso se volvía cada vez menos probable. Parecía que eso no iba a suceder en muchísimo tiempo”, explicó sobre el momento en que empezó a buscar una salida alternativa hasta que leyó un artículo sobre las minicasas sobre ruedas.
Un hogar completo de 4.500 kilos construido en el patio de un familiar
Con formación en cine y decidida a cambiar su rutina, dedicó un año a levantar su propia minicasa de 15 metros cuadrados. “Construí la minicasa en el patio trasero de un familiar y luego decidí dejar mi trabajo y viajar con ella, ya que era una minicasa sobre ruedas, y hacer documentales de mis viajes durante un año”, relató sobre el inicio de la aventura.
Para dar forma a este hogar móvil de unos 4.500 kilogramos, Jenna invirtió 30.000 dólares y logró equiparlo con todas las comodidades básicas: cuenta con electricidad, agua y sistema de fontanería. Ya en la ruta recorriendo Estados Unidos, reconoció que su mayor gasto pasó a ser el combustible —destinando unos 700 dólares en gasolina para sus traslados—, aunque encontró una forma ingeniosa de reducir todavía más sus costos al instalarse durante año y medio en un camping, donde trabajaba como anfitriona y únicamente pagaba el servicio de wifi.
De viajar por la ruta a vivir de su propio canal de minicasas
Con el paso del tiempo, lo que empezó como un proyecto personal para escapar de los alquileres altos se transformó en su fuente principal de ingresos. Hoy administra su canal online Tiny Home Giant Journey y además gestiona las redes sociales de una empresa dedicada a fabricar minicasas.
“Mi trabajo principal consistía simplemente en crear contenido para mi canal y hacerlo crecer. Y no fue hasta años después que pudo mantenerme por completo sin necesidad de tener un trabajo secundario”, resumió Jenna sobre cómo logró estabilizar su economía viviendo dentro de sus propios 15 metros cuadrados.
En pocas palabras
- Vida sin deudas: Una joven estadounidense construyó su propia casa rodante de 15 m² para escapar de los altos costos del alquiler.
- El proyecto: Invirtió $30.000 dólares y un año en edificar la minicasa equipada con servicios básicos, pesando 4.500 kg.
- Nuevo camino: Transformó su experiencia en su sustento, creando contenido para su canal online sobre minicasas y gestionando redes sociales.