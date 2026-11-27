Así, cada institución determina cómo proceder en función de la provisión de agua que tenga. Según explicó la DGE, hay zonas donde el suministro ya se normalizó y otras que continúan en proceso de recuperación o presentan demoras.

Hay importantes áreas de la Ciudad y alrededores que quedaron sin servicio debido a problemas que se generaron en la zona de montaña.

Por qué hubo cortes de agua en el Gran Mendoza

Los inconvenientes comenzaron durante la madrugada del jueves 26 de noviembre. Según informó Aguas Mendocinas, las maniobras en la válvula de chorro hueco del dique Potrerillos, destinadas a aumentar la salida de agua para riego, elevaron la turbiedad del río Mendoza.

La situación obligó a interrumpir momentáneamente la producción de 4 plantas potabilizadoras: Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas. La interrupción comprometió el abastecimiento y podía generar baja presión o cortes en distintos sectores del área metropolitana.

El reporte difundido el jueves incluyó zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. La recuperación del servicio dependía de que el agua reuniera nuevamente las condiciones necesarias para su potabilización.

Ante la contingencia, Aguas Mendocinas pidió preservar las reservas de los tanques domiciliarios y priorizar el consumo esencial. También recomendó evitar el uso de lavarropas y lavavajillas, el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos.