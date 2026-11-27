La Dirección General de Escuelas (DGE) confirmó que este viernes 27 de noviembre hay clases en los establecimientos educativos del Gran Mendoza, a pesar de los cortes de agua que afectan a algunas zonas desde hace horas. La continuidad de la actividad en cada escuela, sin embargo, queda sujeta a la evaluación de sus directivos sobre el suministro disponible.
En un comunicado, el organismo educativo señaló que, de acuerdo con la información oficial de Aguas Mendocinas (Aysam), la afectación es puntual y el servicio se encuentra en un proceso de normalización paulatina. De todos modos también es cierto que el ciclo lectivo está por terminar, por lo que transcurre el llamado "último día de clases".
Qué pueden decidir las escuelas ante los cortes de agua
La DGE precisó que se mantiene el criterio habitual para este tipo de contingencias. “Los equipos directivos de cada escuela cuentan con la facultad de evaluar la situación particular del suministro en su establecimiento y tomar las definiciones correspondientes”, detalló la comunicación oficial.
Así, cada institución determina cómo proceder en función de la provisión de agua que tenga. Según explicó la DGE, hay zonas donde el suministro ya se normalizó y otras que continúan en proceso de recuperación o presentan demoras.
Hay importantes áreas de la Ciudad y alrededores que quedaron sin servicio debido a problemas que se generaron en la zona de montaña.
Por qué hubo cortes de agua en el Gran Mendoza
Los inconvenientes comenzaron durante la madrugada del jueves 26 de noviembre. Según informó Aguas Mendocinas, las maniobras en la válvula de chorro hueco del dique Potrerillos, destinadas a aumentar la salida de agua para riego, elevaron la turbiedad del río Mendoza.
La situación obligó a interrumpir momentáneamente la producción de 4 plantas potabilizadoras: Luján I, Luján II, Alto Godoy y Benegas. La interrupción comprometió el abastecimiento y podía generar baja presión o cortes en distintos sectores del área metropolitana.
El reporte difundido el jueves incluyó zonas de Ciudad de Mendoza, Godoy Cruz, Guaymallén y Maipú. La recuperación del servicio dependía de que el agua reuniera nuevamente las condiciones necesarias para su potabilización.
Ante la contingencia, Aguas Mendocinas pidió preservar las reservas de los tanques domiciliarios y priorizar el consumo esencial. También recomendó evitar el uso de lavarropas y lavavajillas, el riego de jardines y el lavado de veredas y vehículos.
En pocas palabras
- Clases normales: la DGE confirmó que hay clases este viernes pese a los cortes de agua.
- Decisión escolar: los directivos de cada institución evaluarán el suministro disponible para determinar la continuidad de la jornada.
- Corte del servicio: la alta turbiedad del río Mendoza afectó la producción de agua en cuatro plantas potabilizadoras.