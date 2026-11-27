El tiempo y la paciencia son los pilares fundamentales del buen pan, los cuales suelen sacrificarse en las grandes panaderías en favor del apuro y la logística. Por eso, el maestro panadero revela los tres productos específicos de la sección de panadería del supermercado que un paladar entrenado jamás debería comprar.
Fue panadero 35 años y revela las tres cosas de la panadería del supermercado que nunca deberías comprar
Estos son los tres productos de las panaderías del supermercado que un paladar entrenado jamás debería comprar
Las tres cosas de la panadería del supermercado que nunca deberías comprar
A todos nos ha pasado de estar en el supermercado haciendo las compras para la casa y caer en el deseo de comprar algún que otro producto de la panadería. Sin embargo, pocas personas saben que hay algunos casos en que se debe evitar comprar 3 productos. ¿Cuáles?
El pan “recién hecho” que llega congelado es una de las primeras prohibiciones. Aunque aparentan estar recién horneadas en realidad son masas precocidas y congeladas que solo reciben un golpe final de calor para parecer crujientes en la panadería. Este proceso provoca que la miga resulte rica en aroma, la corteza se vuelva gomosa al día siguiente y la doble cadena de frío impida el desarrollo de los sabores del cereal.
Los productos como los croissants suelen elaborarse con grasas vegetales baratas en lugar de manteca real, usando aromas artificiales para simular el sabor lácteo. La sustitución por margarina deja un hojaldre menos frágil y una miga grasienta en el paladar. Frente a esto, la etiqueta delata el uso de emulgentes E471 o E472 y glaseados azucarados, cuando un buen croissant de panadería debe manchar ligeramente los dedos y deshojarse en finas láminas.
Por último, el pan de molde “integral”. Aunque se promociona como una alternativa saludable, este producto suele tener azúcares añadidos, jarabes, aceites y conservantes como el propionato para evitar el moho. Su textura excesivamente suave es consecuencia de mejorantes químicos, mientras que la harina integral 100% se reemplaza habitualmente por fibra añadida o colorantes de malta para fingir la apariencia del grano entero.
Por eso , para comprar mejor en la panadería, hay que buscar productos con solo harina, agua, sal y levadura o masa madre, evitando etiquetas que superen los ocho ingredientes.