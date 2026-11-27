Las tres cosas de la panadería del supermercado que nunca deberías comprar

A todos nos ha pasado de estar en el supermercado haciendo las compras para la casa y caer en el deseo de comprar algún que otro producto de la panadería. Sin embargo, pocas personas saben que hay algunos casos en que se debe evitar comprar 3 productos. ¿Cuáles?

No todo lo de supermercado es malo, pero hay que saber buscar. Si puedes, alterna con la panadería de barrio.

El pan “recién hecho” que llega congelado es una de las primeras prohibiciones. Aunque aparentan estar recién horneadas en realidad son masas precocidas y congeladas que solo reciben un golpe final de calor para parecer crujientes en la panadería. Este proceso provoca que la miga resulte rica en aroma, la corteza se vuelva gomosa al día siguiente y la doble cadena de frío impida el desarrollo de los sabores del cereal.