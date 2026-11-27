Este viernes 27 de noviembre marca el cierre de la etapa regular del ciclo lectivo 2026 para los estudiantes de Nivel Inicial, Primaria y Secundaria que no tienen espacios curriculares pendientes.

Mientras que, para una parte de los alumnos la actividad escolar continuará durante las próximas semanas. El gobierno escolar este año fijó un piso de asistencia mínimo del 80% para la acreditación de saberes y si no se cumplía con este requerimiento, los estudiantes debían completarlo en diciembre.

Los padres empiezan a delinear una nueva rutina en las vacaciones de verano. Este viernes termina el ciclo lectivo 2026. Imagen ilustrativa.

Último Último Día: acompañamiento y prevención en los festejos

El Último Último Día es una celebración organizada por los propios estudiantes, fuera del ámbito institucional, que se inicia el día previo a la finalización del calendario escolar. Frente al peligro de los excesos que se pueden cometer en estas fiestas para ir luego a la escuela, la DGE trabajó una serie de guías para padres y docentes.

Bajo el lema "Llegar bien a la escuela es parte de la escuela", la DGE instó a la comunidad escolar a la concientización y la prevención.

La subsecretaria de Educación, Claudia Ferrari, explicó que existe un protocolo con recomendaciones para las distintas celebraciones juveniles del ciclo lectivo. El mismo esquema se había implementado en marzo, durante el Último Primer Día (UPD), y se retomó para acompañar el cierre de la cursada regular.

"Desde el gobierno escolar reforzamos junto a supervisores y directores lo fundamental que es acompañar. Si bien son acciones que no organizan las escuelas, en estos eventos se deben dejar en claro reglas y procedimientos de cómo recibir a los estudiantes", insistió la funcionaria.

Además, destacó la importancia de trabajar en la concientización sobre el autocuidado y el cuidado de los demás. "Debe ser un último día de secundaria vivido como un momento especial en la trayectoria escolar", expresó.

Cada escuela preparó un dispositivo para recibir a sus alumnos, que se despiden del secundario. Imagen de archivo.

Controles y recomendaciones para los festejos

En el marco del UUD, se reforzaron las recomendaciones de prevención y los controles vinculados con las celebraciones de los egresados. Si bien no hubo fiestas habilitadas, sí se realizaron cenas de egresados.

La DGE recordó a las familias y a los estudiantes algunas pautas para evitar situaciones de riesgo:

Cuidarse a uno mismo y al grupo de compañeros.

Tener disponible en el celular el contacto de una persona de confianza.

Mantener una buena hidratación y alimentación.

Acompañar a quienes puedan necesitar ayuda durante los festejos.

Quiénes tienen que seguir yendo a la escuela

Los estudiantes de Primaria y Secundaria que tengan contenidos pendientes deberán participar del período de recuperación e intensificación de saberes, previsto entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre.

Durante esas semanas, las instituciones organizarán las instancias de acompañamiento y recuperación de acuerdo con las necesidades de cada alumno. Las familias deberán consultar en sus respectivas escuelas cómo se desarrollarán las actividades.

El cronograma escolar hasta fin de año

Estas son las fechas previstas por la DGE para el cierre del ciclo lectivo 2026:

27 de noviembre: finalizan las clases para Nivel Inicial y para los estudiantes de Primaria y Secundaria que no adeudan espacios curriculares.

finalizan las clases para Nivel Inicial y para los estudiantes de Primaria y Secundaria que no adeudan espacios curriculares. Del 30 de noviembre al 18 de diciembre: período de recuperación e intensificación de saberes.

período de recuperación e intensificación de saberes. 7 y 8 de diciembre: feriado y jornada no laborable, sin actividad escolar.

feriado y jornada no laborable, sin actividad escolar. Del 15 al 18 de diciembre: actos de fin de ciclo.

actos de fin de ciclo. 21 y 22 de diciembre: jornadas institucionales de cierre en las escuelas.

jornadas institucionales de cierre en las escuelas. 22 de diciembre: finaliza la actividad docente.

finaliza la actividad docente. 23 de diciembre: concluyen las tareas de supervisores, equipos directivos y secretarios, y se cierra el calendario operativo del año.

Qué se sabe del inicio de clases

La DGE todavía no estableció el calendario escolar 2027, que se confecciona con el cronograma de feriados nacionales y los acuerdos federales para elevar el piso de los 180 días de clases a 190.

La provincia se destaca por la jornada escolar de media hora adicional, que permite alcanzar más horas de enseñanza a lo largo del año. De esta manera, la provincia garantiza 840 horas reloj en Primaria y 940 en Secundaria.

De todas maneras, la DGE determina el inicio de clases para fines de febrero.