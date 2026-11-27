Son útiles en habitaciones con ventanas de vidrio simple, carpinterías antiguas o aberturas que generan sensación de frío. También representan una buena alternativa para dormitorios y livings donde se busca conservar el calor durante la noche y mejorar el confort sin depender tanto de la calefacción.

Las cortinas térmicas son perfectas para controlar la temperatura de una sala.

Para conseguir un mejor resultado, conviene elegir modelos de cortinas que cubran completamente la abertura, lleguen hasta el piso y sobresalgan algunos centímetros hacia los costados. Los tejidos gruesos, los revestimientos térmicos y los sistemas de doble cortinado ayudan a crear una cámara de aire que dificulta el intercambio de temperatura.

Cuáles son los límites de las cortinas térmicas y qué tener en cuenta

Aunque ofrecen ventajas, las cortinas térmicas no reemplazan el aislamiento de una ventana con doble vidrio ni solucionan los problemas de filtraciones de aire. Su capacidad para conservar la temperatura depende de la calidad de los materiales, el tamaño de la abertura y la forma en que se instalan.

Por ejemplo, si quedan espacios libres entre la tela y los bordes de la ventana, el aire frío puede circular y reducir su efectividad. Por eso, es importante elegir medidas adecuadas y evitar que queden demasiado separadas de la abertura.

Las cortinas térmicas están confeccionadas con varias capas de tela o materiales aislantes.

Otro aspecto para considerar es la condensación en las ventanas. Cuando las cortinas permanecen cerradas durante períodos prolongados, el vidrio puede enfriarse y acumular humedad en su superficie interior. Para prevenir este problema, conviene ventilar los ambientes y controlar la humedad.