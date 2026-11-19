Durante el invierno, la condensación en las ventanas se convierte en un problema frecuente dentro de los hogares. Al levantarse por la mañana, es habitual encontrar pequeñas gotas de agua acumuladas sobre los cristales, especialmente en los dormitorios, la cocina y el baño. Aunque puede parecer un fenómeno inofensivo, su aparición constante favorece el exceso de humedad en los ambientes y puede provocar manchas, deterioro de algunos materiales y aparición de moho.
Por qué se origina la condensación en las ventanas durante el invierno
La condensación aparece cuando el vapor de agua presente en el aire entra en contacto con una superficie fría y se transforma en pequeñas gotas de líquido. Durante los meses de invierno, este fenómeno se vuelve más habitual porque los cristales de las ventanas suelen tener una temperatura inferior a la del interior de la vivienda.
La diferencia entre la temperatura exterior y la interior es uno de los principales motivos de este problema. Mientras la calefacción mantiene los ambientes calientes, el vidrio permanece frío por el contacto con el aire del exterior. Cuando el aire cálido y húmedo de la habitación toca esa superficie, libera parte del vapor de agua que contiene y aparecen las gotas.
También influyen las actividades cotidianas. Cocinar, ducharse, secar ropa dentro de casa o incluso respirar aumentan la cantidad de vapor de agua en los ambientes. Si no existe una ventilación adecuada, la humedad se acumula y facilita la condensación.
4 trucos para evitar la condensación en las ventanas de casa
Existen algunas medidas prácticas que ayudan a controlar este fenómeno durante los días fríos. La primera consiste en mantener una temperatura estable dentro del hogar. No es recomendable pasar de ambientes excesivamente calientes a otros muy fríos, ya que los cambios bruscos favorecen las diferencias térmicas.
El segundo truco es controlar el uso del humidificador. Si tenés uno en casa, revisá su configuración para evitar que libere más vapor del necesario. Un nivel de humedad relativa cercano al 40-50 % suele ser adecuado durante el invierno.
Otra recomendación es abrir las cortinas y persianas durante el día. Este hábito permite que el aire circule alrededor de los cristales y evita que la zona permanezca demasiado fría por falta de ventilación.
Por último, es importante ventilar la vivienda diariamente. Abrir las ventanas y puertas durante unos minutos permite renovar el aire interior y eliminar parte del vapor acumulado. Lo ideal es hacerlo incluso durante el invierno, preferentemente en las horas menos frías.