También influyen las actividades cotidianas. Cocinar, ducharse, secar ropa dentro de casa o incluso respirar aumentan la cantidad de vapor de agua en los ambientes. Si no existe una ventilación adecuada, la humedad se acumula y facilita la condensación.

Por qué se origina la condensación en las ventanas.

4 trucos para evitar la condensación en las ventanas de casa

Existen algunas medidas prácticas que ayudan a controlar este fenómeno durante los días fríos. La primera consiste en mantener una temperatura estable dentro del hogar. No es recomendable pasar de ambientes excesivamente calientes a otros muy fríos, ya que los cambios bruscos favorecen las diferencias térmicas.

El segundo truco es controlar el uso del humidificador. Si tenés uno en casa, revisá su configuración para evitar que libere más vapor del necesario. Un nivel de humedad relativa cercano al 40-50 % suele ser adecuado durante el invierno.

Así podés prevenir la condensación en las ventanas.

Otra recomendación es abrir las cortinas y persianas durante el día. Este hábito permite que el aire circule alrededor de los cristales y evita que la zona permanezca demasiado fría por falta de ventilación.

Por último, es importante ventilar la vivienda diariamente. Abrir las ventanas y puertas durante unos minutos permite renovar el aire interior y eliminar parte del vapor acumulado. Lo ideal es hacerlo incluso durante el invierno, preferentemente en las horas menos frías.