La importancia de recuperar el cuadro de Fader

Gullé destacó la relevancia de restituir el cuadro "La Diligencia" de Fernando Fader al patrimonio público tras la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos: "Completa el conjunto de obras de uno de los artistas más representativos de la historia cultural mendocina”, expresó.

Al dorso de la obra puede comprobarse que es original de Fernando Fader, de acuerdo a un certificado de autenticidad firmado en 1948 por César Fader, uno de los hijos, heredero y administrador del legado.

Al dorso de la obra del pintor Fernando Fader, el certificado de autenticidad firmado en 1948 por César Fader, uno de los hijos y heredero del artista.

El cuadro de Fader se vendía en internet

La recuperación de la obra pintada por Fernando Fader en Mendoza en 1907 fue posible a partir de una investigación que comenzó cuando el historiador del arte Pablo Chiavazza advirtió sobre la existencia de la pintura y se comunicó con la directora de Patrimonio de Mendoza.

El especialista había sido contactado por una mujer de Godoy Cruz, que dijo tener en su poder el cuadro "La Diligencia" gracias a una herencia familiar y que trataba de saber qué valor económico tendría, ya que lo había puesto a la venta en una plataforma virtual.