El cuadro "La Diligencia", pintado por Fernando Fader hace casi 120 años, volvió este viernes a formar parte del patrimonio provincial gracias a un allanamiento judicial en Godoy Cruz, tras medio siglo de figurar como "desaparecido, quemado o destruido".
El cuadro "La Diligencia" de Fader volvió al patrimonio local tras 50 años de estar desaparecido
La obra había sido puesta a la venta por internet por una docente jubilada de Godoy Cruz. Fue recuperada en un allanamiento y volvió al Estado
El jefe de los fiscales, Alejandro Gullé, se lo entregó al gobernador Alfredo Cornejo en Casa de Gobierno. Acompañaron Diego Gareca, titular de Cultura, y la directora de Patrimonio, Cristina Sonego, quien el miércoles denunció formalmente que una mujer con domicilio en Godoy Cruz había puesto la obra a la venta a través de internet.
Próximamente, anticipó Cornejo, se realizará un acto en el Museo Provincial de Bellas Artes Emiliano Guiñazú-Casa de Fader para reincorporar la pintura a la colección y ponerla nuevamente a disposición del público. “El Estado no la tiene para venderla, sino para exponerla. Queremos que nuestros ciudadanos, los habitués de las artes y los turistas puedan disfrutar de esta obra y de toda la colección ahora completada con esta recuperación”, afirmó el primer mandatario provincial tras destacar el trabajo de la Justicia.
La importancia de recuperar el cuadro de Fader
Gullé destacó la relevancia de restituir el cuadro "La Diligencia" de Fernando Fader al patrimonio público tras la intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos: "Completa el conjunto de obras de uno de los artistas más representativos de la historia cultural mendocina”, expresó.
Al dorso de la obra puede comprobarse que es original de Fernando Fader, de acuerdo a un certificado de autenticidad firmado en 1948 por César Fader, uno de los hijos, heredero y administrador del legado.
El cuadro de Fader se vendía en internet
La recuperación de la obra pintada por Fernando Fader en Mendoza en 1907 fue posible a partir de una investigación que comenzó cuando el historiador del arte Pablo Chiavazza advirtió sobre la existencia de la pintura y se comunicó con la directora de Patrimonio de Mendoza.
El especialista había sido contactado por una mujer de Godoy Cruz, que dijo tener en su poder el cuadro "La Diligencia" gracias a una herencia familiar y que trataba de saber qué valor económico tendría, ya que lo había puesto a la venta en una plataforma virtual.
En pocas palabras
- Recuperación patrimonial: el cuadro "La Diligencia" de Fernando Fader regresó al patrimonio provincial tras 50 años.
- Allanamiento judicial: la obra fue encontrada en un procedimiento en Godoy Cruz, tras ser puesta a la venta por internet.
- Exhibición pública: se realizará un acto en el Museo de Bellas Artes para reincorporar la pintura a la colección.