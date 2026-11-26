La propuesta que se impone consiste en sustituir el clásico sistema de ganchos y barral por una mampara fija de vidrio templado (conocida en el rubro como walk-in o paño fijo) o paneles rebatibles sin perfilería pesada.

Este simple cambio transforma por completo la dinámica del cuarto de baño: al permitir el paso libre de la luz natural y artificial sin interrupciones, se genera un efecto óptico que amplía los metros cuadrados y eleva al instante la categoría estética del lugar.

Las mampáras hacen parecer a tu baño de lujo.

Además del impacto visual, el beneficio principal pasa por la salubridad. En las cortinas tradicionales, los pliegues húmedos y el contacto constante con el agua estancada favorecen la proliferación de hongos, moho y malos olores, obligando a lavarlas o reemplazarlas con frecuencia.

Con una mampara de cristal con tratamiento antical, la limpieza se resuelve en segundos y el ambiente se mantiene seco y ventilado.

Cómo sumar esta tendencia en decoración

Para quienes buscan renovar el aspecto de su baño sin entrar en remodelaciones complejas ni obras húmedas, incorporar esta tendencia resulta sumamente accesible.

La clave pasa por elegir un paño fijo de vidrio templado de 8 o 10 milímetros de espesor, anclado con perfiles minimalistas en acabados negro mate, bronce cepillado o acero inoxidable, según el tono de la grifería existente. En espacios más reducidos, los modelos rebatibles permiten ganar comodidad de acceso sin invadir el paso hacia el lavatorio o el inodoro, logrando un acabado limpio, funcional y de lujo.