Colgar una tela impermeable o un protector plástico de un barral metálico para evitar que el agua salpique fuera de la ducha es una costumbre que, poco a poco, empieza a quedar en el pasado ante el avance de una nueva tendencia en el baño que prioriza la transparencia, la higiene y las líneas puras.
En concreto, la alternativa que gana cada vez más terreno en los hogares modernos busca eliminar las cortinas tradicionales para reemplazarlas por soluciones arquitectónicas fijas o plegables mucho más duraderas y elegantes.
La tendencia que se impone por sobre la vieja cortina de baño
Durante décadas, las cortinas de plástico o poliéster fueron el estándar en la mayoría de los hogares por su bajo costo y fácil colocación. Sin embargo, el interiorismo actual apuesta por espacios visualmente continuos, donde la zona de la ducha no actúe como una barrera visual que achica el ambiente.
La propuesta que se impone consiste en sustituir el clásico sistema de ganchos y barral por una mampara fija de vidrio templado (conocida en el rubro como walk-in o paño fijo) o paneles rebatibles sin perfilería pesada.
Este simple cambio transforma por completo la dinámica del cuarto de baño: al permitir el paso libre de la luz natural y artificial sin interrupciones, se genera un efecto óptico que amplía los metros cuadrados y eleva al instante la categoría estética del lugar.
Además del impacto visual, el beneficio principal pasa por la salubridad. En las cortinas tradicionales, los pliegues húmedos y el contacto constante con el agua estancada favorecen la proliferación de hongos, moho y malos olores, obligando a lavarlas o reemplazarlas con frecuencia.
Con una mampara de cristal con tratamiento antical, la limpieza se resuelve en segundos y el ambiente se mantiene seco y ventilado.
Cómo sumar esta tendencia en decoración
Para quienes buscan renovar el aspecto de su baño sin entrar en remodelaciones complejas ni obras húmedas, incorporar esta tendencia resulta sumamente accesible.
La clave pasa por elegir un paño fijo de vidrio templado de 8 o 10 milímetros de espesor, anclado con perfiles minimalistas en acabados negro mate, bronce cepillado o acero inoxidable, según el tono de la grifería existente. En espacios más reducidos, los modelos rebatibles permiten ganar comodidad de acceso sin invadir el paso hacia el lavatorio o el inodoro, logrando un acabado limpio, funcional y de lujo.
En pocas palabras
- Tendencia moderna: se reemplazan las cortinas de plástico por mamparas de vidrio para mejorar la estética y evitar humedad.
- Beneficios clave: mayor luminosidad, higiene superior al prevenir hongos y moho, y una sensación de amplitud en el baño.
- Instalación accesible: la incorporación de mamparas fijas o rebatibles es una renovación sencilla para baños sin obras complejas.