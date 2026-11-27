Ese logro lo situará en soledad como el tercer equipo argentino que más veces ganó la competencia. En este caso, se ubicaría solamente por detrás de Independiente (siete) y Boca (seis). A nivel general, alcanzará la línea de Peñarol.
Pero esto no es todo. En caso de imponerse ante Palmeiras, el Pincha embolsará 25 millones de dólares, un monto que supera en un millón al del año pasado y establece un récord absoluto en la historia de la competencia (el subcampeón se llevará siete millones).
Esto se sumará a los 8,93 millones de dólares que ha ganado a lo largo de la Copa Libertadores. A esa suma se le agregarían otros tres millones de dólares por asegurar la clasificación automática a la fase de grupos de la edición 2027.
Estudiantes buscará la quinta Copa Libertadores de su historia.
Además de ampliar sus vitrinas y sus arcas, en caso de alzar el trofeo Estudiantes sacará boleto para disputar cuatro competencias internacionales:
- Copa Libertadores 2027: tras finalizar 11° en la Tabla Anual de la Liga Profesional, el Pincha solo tiene asegurada la Sudamericana 2027 por liberación de cupos. Ganarle a Palmeiras es su única vía para disputar la próxima Libertadores.
- Recopa Sudamericana: el triunfo le dará el boleto para disputar la final ante Boca, reciente campeón de la Copa Sudamericana.
- Copa Intercontinental: se definirá este mismo diciembre. Como campeón de América, debutaría el miércoles 9 frente al Toluca de México (ganador de la Concachampions). Si avanza, enfrentará el 12 al Mamelodi Sundowns sudafricano (campeón de la Liga de Campeones de la CAF) y, de superar esa instancia, jugará la final el 16 contra el Paris Saint-Germain, último ganador de la Champions League y de la Intercontinental.
- Mundial de Clubes 2029: obtendrá uno de los cupos directos para el certamen, donde ya espera Flamengo (campeón 2025) y al que accederán los campeones de 2027 y 2028, más los dos mejores del ranking Conmebol (que computa puntos de Libertadores entre 2025 y 2028, con un límite de dos clubes por país salvo que haya más campeones continentales de una misma nación).