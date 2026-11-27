Ese logro lo situará en soledad como el tercer equipo argentino que más veces ganó la competencia. En este caso, se ubicaría solamente por detrás de Independiente (siete) y Boca (seis). A nivel general, alcanzará la línea de Peñarol.

Pero esto no es todo. En caso de imponerse ante Palmeiras, el Pincha embolsará 25 millones de dólares, un monto que supera en un millón al del año pasado y establece un récord absoluto en la historia de la competencia (el subcampeón se llevará siete millones).

Esto se sumará a los 8,93 millones de dólares que ha ganado a lo largo de la Copa Libertadores. A esa suma se le agregarían otros tres millones de dólares por asegurar la clasificación automática a la fase de grupos de la edición 2027.

Estudiantes buscará la quinta Copa Libertadores de su historia.

Además de ampliar sus vitrinas y sus arcas, en caso de alzar el trofeo Estudiantes sacará boleto para disputar cuatro competencias internacionales: