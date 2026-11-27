Mientras tanto, se conoce que el entrenador del Millonario introducirá al menos una variante con respecto al equipo que viene de dejar en el camino a Lanús. Gonzalo Montiel cumplió con su suspensión y está listo para retornar al once, ocupando el lugar de Giovanni González.

Gonzalo Montiel cumplió su sanción y será titular en River.

El regreso de Montiel y los que están en duda

Más allá del retorno de Montiel en el lateral derecho, la intención de Ponzio es sostener la estructura futbolística que encontró buenas respuestas en las últimas presentaciones.