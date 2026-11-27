De esta manera, el juvenil Santiago Espíndola volverá a ir desde el arranque por tercer partido consecutivo en el mediocampo, ocupando el lugar que dejó vacante Aníbal Moreno tras ser operado este martes de una discopatía lumbar.
El cuerpo técnico de River seguirá de cerca la evolución de dos piezas clave durante esta última práctica:
River buscará seguir de racha para acercarse a la Copa Libertadores 2027.
- Marcos Acuña: ante Lanús sufrió una sobrecarga en el aductor izquierdo. Ayer entrenó a la par y sería titular. Si no llega, su lugar será para Francisco Ortega.
- Lucas Beltrán: evoluciona favorablemente de una fuerte inflamación en el tobillo derecho. También trabajó con normalidad y jugaría desde el inicio.
- Fausto Vera: se entrena diferenciado por una tendinitis en el talón derecho y será evaluado para saber si integra la lista de convocados.
En este contexto, y en caso de no mediar imprevistos de último momento, la probable formación de River para visitar a Instituto será con: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Santiago Espíndola, Tobías Andrada, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.