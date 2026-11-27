Fernando Alonso se ausentó de la primera tanda de ensayos debido a que un malestar en al jornada del jueves le impidió presentarse en el paddock por lo que el equipo decidió preservarlo y utilizó su monoplaza el piloto estadounidense, tercero en la escudería, Jack Crawford.

Promediando los 15 minutos, Colapinto logró meterse en el octavo lugar mientras que Hamilton escaló al segundo puesto, secundado en el tercero por Max Verstappen.

Transcurridos unos minutos, la mayoría de las escuderías cambiaron sus alerones delanteros para optimizar la carga aerodinámica en pista. Ya sobre la mitad de la práctica, también los equipos modificaron los neumáticos a compuesto blando.

Isack Hadjar tuvo una buena performance en la tanda de ensayos y sucedió a los Mercedes sobre el final en el tercer puesto, incluso superando a su compañero de Red Bull, Max Verstappen.

Antonelli fuie el que más giró con 30 vueltas, lo sucedieron Piastri y Leclerc con 29 giros. El campeón italiano fue el más rápido con un tiempo de 1:23.217.

Cronograma Gran Premio de Qatar

Viernes 27 de noviembre

Práctica Libre 2: 14

Sábado 28 de noviembre

Práctica Libre 3: 11.30

Clasificación: 15

Domingo 29 de noviembre

Carrera: 13