Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Qatar con la primera práctica libre en el circuito de Lusail. En la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1, el argentino terminó en el puesto 12.
Franco Colapinto comenzó la actividad en el Gran Premio de Qatar con las primeras prácticas libres
Franco Colapinto comenzó la actividad del Gran Premio de Qatar con la primera práctica libre en el circuito de Lusail. En la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1, el argentino terminó en el puesto 12.
Lideraron Kimi Anotnelli (mercedes), y lo sucedieron George Russell (Mercedes) y Isack Hadjar (Red Bull).
Franco Colapinto saltó a la pista inicialmente con neumáticos medios al igual que su compañero de Alpine, Pierre Gasly. Los Mercedes se ubicaron en los primeros puestos en el comienzo de la práctica con el mismo componente de gomas que la escudería francesa.
Fernando Alonso se ausentó de la primera tanda de ensayos debido a que un malestar en al jornada del jueves le impidió presentarse en el paddock por lo que el equipo decidió preservarlo y utilizó su monoplaza el piloto estadounidense, tercero en la escudería, Jack Crawford.
Promediando los 15 minutos, Colapinto logró meterse en el octavo lugar mientras que Hamilton escaló al segundo puesto, secundado en el tercero por Max Verstappen.
Transcurridos unos minutos, la mayoría de las escuderías cambiaron sus alerones delanteros para optimizar la carga aerodinámica en pista. Ya sobre la mitad de la práctica, también los equipos modificaron los neumáticos a compuesto blando.
Isack Hadjar tuvo una buena performance en la tanda de ensayos y sucedió a los Mercedes sobre el final en el tercer puesto, incluso superando a su compañero de Red Bull, Max Verstappen.
Antonelli fuie el que más giró con 30 vueltas, lo sucedieron Piastri y Leclerc con 29 giros. El campeón italiano fue el más rápido con un tiempo de 1:23.217.
Viernes 27 de noviembre
Práctica Libre 2: 14
Sábado 28 de noviembre
Práctica Libre 3: 11.30
Clasificación: 15
Domingo 29 de noviembre
Carrera: 13