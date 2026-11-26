Gastón Gaudio, candidato a presidente de Independiente, denunció haber recibido amenazas de muerte contra él y su familia. A menos de un mes de los comicios del 13 de diciembre, el extenista lamentó el clima hostil en Avellaneda y advirtió que, pese al difícil momento, en una campaña electoral “no vale todo”.
Gastón Gaudio rompió el silencio tras las amenazas recibidas: "Que triste ver como el viejo Independiente..."
Gastón Gaudio habló luego de la bandera en la que fue amenazado junto a sus hijos. Pese a ello, aseguró que no se bajará de la candidatura
La intimidación se materializó mediante una bandera colgada en la localidad bonaerense con el mensaje: “Gaudio. Vamos a matar a vos y a tus hijos”. Frente a este grave episodio, el campeón de Roland Garros 2004 ratificó que no bajará su candidatura por Gente de Independiente y que continuará trabajando por el club que sueña.
El descargo de Gastón Gaudio tras las amenazas
Tras la aparición del pasacalle intimidatorio, Gastón Gaudio opositor utilizó sus redes sociales para expresar su repudio y tristeza por el regreso de viejas prácticas políticas en la institución. “Qué triste ver cómo el viejo Independiente vuelve una y otra vez”, publicó, remarcando que los responsables materiales e intelectuales del hecho “cruzaron un límite”.
En declaraciones posteriores, el extenista reconoció calificó el escenario como una situación que “no es linda”. Si bien admitió que al postularse sabía dónde se estaba metiendo y que este tipo de episodios podían ocurrir, subrayó que las intimidaciones no lo corren de su objetivo principal: “Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.
Uno de los puntos más sensibles de su testimonio estuvo vinculado al impacto en su entorno íntimo. Gaudio explicó que debe darle explicaciones a su mujer y a sus hijos sobre lo que sucede, señalando que a ellos “no les gusta nada” vivir bajo amenaza y que “se ponen muy mal” ante este nivel de violencia. No obstante, valoró que “por suerte, falta poco” para el cierre de la campaña.
El próximo 13 de diciembre, los socios de Independiente acudirán a las urnas en una contienda que contará con cinco listas. Además de la agrupación que encabeza Gaudio, participarán de la elección los espacios liderados por Luciano Nakis, Enrique Sacco, Daniel González y Adrián Simón.
En pocas palabras
- Amenazas graves: Gastón Gaudio denunció amenazas de muerte para él y su familia en Avellaneda.
- Postura firme: Pese a la intimidación, Gaudio ratificó que no se bajará de la candidatura a presidente de Independiente.
- Clima electoral: El extenista lamentó el regreso de viejas prácticas políticas y advirtió que