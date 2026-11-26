En declaraciones posteriores, el extenista reconoció calificó el escenario como una situación que “no es linda”. Si bien admitió que al postularse sabía dónde se estaba metiendo y que este tipo de episodios podían ocurrir, subrayó que las intimidaciones no lo corren de su objetivo principal: “Nosotros seguiremos trabajando por el Independiente que soñamos”.

El posteo de Gastón Gaudio en la red social X.

Uno de los puntos más sensibles de su testimonio estuvo vinculado al impacto en su entorno íntimo. Gaudio explicó que debe darle explicaciones a su mujer y a sus hijos sobre lo que sucede, señalando que a ellos “no les gusta nada” vivir bajo amenaza y que “se ponen muy mal” ante este nivel de violencia. No obstante, valoró que “por suerte, falta poco” para el cierre de la campaña.

El próximo 13 de diciembre, los socios de Independiente acudirán a las urnas en una contienda que contará con cinco listas. Además de la agrupación que encabeza Gaudio, participarán de la elección los espacios liderados por Luciano Nakis, Enrique Sacco, Daniel González y Adrián Simón.