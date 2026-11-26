Salvo que medie una nueva negociación entre las partes, estos siete jugadores tienen que volver a las instituciones dueñas de sus pases, tal y como indica el sitio especializado Transfermarkt.

7 jugadores pueden abandonar el club a fin de año. Foto: Axel Lloret/UNO

Uno por uno, los 7 jugadores a préstamo con salida probable

Ramiro Macagno (Arquero): finaliza su cesión desde el APO Levadiakos de Grecia y debe retornar al fútbol europeo.

finaliza su cesión desde el APO Levadiakos de Grecia y debe retornar al fútbol europeo. Juan Manuel Elordi (Lateral izquierdo): termina su préstamo y tiene que volver a Racing Club.

termina su préstamo y tiene que volver a Racing Club. Luciano Gómez (Lateral derecho): vence su cesión desde Argentinos Juniors y regresa al club de La Paternal.

vence su cesión desde Argentinos Juniors y regresa al club de La Paternal. Luis Sequeira (Mediocampista ofensivo): concluye su préstamo proveniente de Talleres de Córdoba.

concluye su préstamo proveniente de Talleres de Córdoba. Kevin Vázquez (Mediocampista): se termina su vínculo a préstamo desde Vélez Sarsfield.

se termina su vínculo a préstamo desde Vélez Sarsfield. Alessandro Riep (Mediocampista / Extremo): finaliza su cesión desde Audax Italiano de Chile.

finaliza su cesión desde Audax Italiano de Chile. Rodrigo Atencio (Delantero / Mediapunta): termina su préstamo y debe regresar a Sport Recife de Brasil.

Luis Sequeira, uno de los jugadores que termina su préstamo en Independiente Rivadavia.

Qué pasará si Independiente Rivadavia quiere retener a estos jugadores

Para Independiente Rivadavia, la finalización de estos siete contratos representa un desafío concreto de planificación deportiva. Si el cuerpo técnico y la comisión directiva deciden sostener a alguno de estos jugadores, deberán apurar tratativas para extender la cesión o evaluar una compra antes de que se cumplan los plazos.