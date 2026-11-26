En Independiente Rivadavia, el final de los vínculos a préstamo obliga a revisar puesto por puesto qué piezas continuarán y cuáles deberán armar las valijas cuando expire el acuerdo vigente.
Cada uno de estos jugadores debe regresar a su club de origen si no se acuerda una renovación o se ejecuta una opción de compra
En Independiente Rivadavia, el final de los vínculos a préstamo obliga a revisar puesto por puesto qué piezas continuarán y cuáles deberán armar las valijas cuando expire el acuerdo vigente.
Salvo que medie una nueva negociación entre las partes, estos siete jugadores tienen que volver a las instituciones dueñas de sus pases, tal y como indica el sitio especializado Transfermarkt.
Para Independiente Rivadavia, la finalización de estos siete contratos representa un desafío concreto de planificación deportiva. Si el cuerpo técnico y la comisión directiva deciden sostener a alguno de estos jugadores, deberán apurar tratativas para extender la cesión o evaluar una compra antes de que se cumplan los plazos.
El margen de acción no es menor: cada caso responde a una negociación distinta con el club dueño del pase, por lo que definir prioridades a tiempo será clave para no perder terreno en el armado del próximo plantel. Mientras tanto, la nómina de futbolistas que deben volver a sus clubes de origen marca el pulso de un recambio que ya empieza a discutirse.