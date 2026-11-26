La distribución de esta casa minimalista está pensada para una familia tipo, ya que cuenta con 3 dormitorios distribuidos en 52 m² cubiertos, a los que se suma una galería de 18 m² que amplía la superficie total a 70 metros cuadrados.

Qué materiales y terminaciones incluye la vivienda minimalista

El diseño de la empresa TuCassa apunta a combinar una estética contemporánea con aislamiento térmico y resistencia climática. En el exterior, la vivienda prefabricada viene revestida con placas de fibrocemento, mientras que en el interior utiliza placas de yeso en las habitaciones y Durlock en los sectores húmedos de la cocina y el baño, acompañados por aislación interna en las paredes y un aislante especial en la cubierta.