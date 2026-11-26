Frente al costo de levantar una propiedad desde cero con materiales tradicionales, las opciones de construcción en seco ganan terreno entre quienes buscan acceder rápido a la casa propia. Dentro de ese segmento, uno de los modelos más buscados dentro de lo que es la casa prefabricada es la Vivienda Minimalista 1, una unidad de líneas modernas que actualmente se ofrece con un descuento sobre su valor de lista: bajó de $23.814.000 a $22.680.000.
Cómo es la casa prefabricada de 3 dormitorios que se vende en oferta por $22.680.000
Cuenta con 52 metros cuadrados cubiertos y una galería de 18 metros cuadrados, esta casa prefabricada se ve como una gran opción
La distribución de esta casa minimalista está pensada para una familia tipo, ya que cuenta con 3 dormitorios distribuidos en 52 m² cubiertos, a los que se suma una galería de 18 m² que amplía la superficie total a 70 metros cuadrados.
Qué materiales y terminaciones incluye la vivienda minimalista
El diseño de la empresa TuCassa apunta a combinar una estética contemporánea con aislamiento térmico y resistencia climática. En el exterior, la vivienda prefabricada viene revestida con placas de fibrocemento, mientras que en el interior utiliza placas de yeso en las habitaciones y Durlock en los sectores húmedos de la cocina y el baño, acompañados por aislación interna en las paredes y un aislante especial en la cubierta.
Para lograr la fachada característica de techo plano, la estructura incorpora tapas de fibrocemento de estilo minimalista que ocultan una chapa aluminizada calibre 25 antigranizo. En cuanto a las aberturas, el paquete de la casa de 3 dormitorios suma ventanas de aluminio con rejas, una puerta balcón, puerta de frente de chapa doble y puertas placa internas de madera cedrillo con marcos de paraíso.
Qué tener en cuenta en el precio de la casa prefabricada
Además de la estructura base, la oferta de esta vivienda minimalista incluye sin cargo un equipamiento clave para avanzar con las terminaciones interiores:
- Juego completo de sanitarios: pileta, pie, inodoro, bidet y mochila de loza.
- Griferías: juegos para la pileta, el bidet y la ducha.
- Acabados: pintura látex para todo el interior de la casa y barniz para las puertas placa.
Antes de cerrar la operación, conviene tener en cuenta una aclaración importante de la publicación: los $22.680.000 corresponden al precio de contado y no incluyen el flete ni el armado en el lote, dos ítems que se calculan por separado según la localidad donde se instale la vivienda.
En pocas palabras
- Casa minimalista: Se ofrece una vivienda prefabricada de 52 m² cubiertos y galería de 18 m² a $22.680.000.
- Construcción en seco: El modelo