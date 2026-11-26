Ante esto, el entrenador argentino manifestó que necesitan "concentrarse y enfocarse más" y agregó: "Necesitamos intentar recuperarnos mejor", haciendo referencia a la dura caída por 4 a 0 frente al Liverpool.

En cuanto al partido por Champions League, manifestó: "Fue un partido difícil. Me gustó el equipo que vimos durante los 90 minutos, la personalidad y el carácter. Fuimos castigados mucho en acciones clave. Hoy mostramos cómo queremos jugar después de solo una semana trabajando juntos".

Para finalizar, el técnico argentino dejó un mensaje optimista sobre el valor anímico que representa haber rescatado un empate fuera de casa y definió lo que significa este resultado para el plantel: "Mejor medicina para prepararse para el próximo partido".

Mauricio Pochettino se mostró positivo con el futuro del United.

Así está el equipo de Pochettino en la Premier League y en la Champions

El presente doméstico refleja la urgencia del equipo: el Manchester United ocupa el anteúltimo puesto de la tabla de posiciones con apenas ocho puntos —en plena zona de descenso—, ubicado únicamente por encima de Crystal Palace y por debajo de Sunderland.

Su próximo compromiso será este viernes cuando reciba a Brentford por la fecha 12 de la Premier League; actualmente está a 20 puntos del puntero, Arsenal.

Por otro lado, en Champions League suma 7 unidades en 5 partidos disputados, está en la posición 19 y clasificaría a los playoffs del certamen internacional.