"En el primer tiempo estuvo bien el equipo, creo que tuvimos dos chances claras como para abrir el marcador y bueno, como hablamos toda la semana con los muchachos, en esta clase de partidos hay que tener la jerarquía de llegar y concretar. Boca nos convirtió el primer gol. En el segundo tiempo en los primeros cinco minutos entramos bien, una desatención nos llevó al segundo gol y después creo que Boca nos superó bien", comenzó diciendo Berti en la conferencia de prensa.

Alfredo Berti destacó los logros de la Lepra en el 2026.

"Aparte estos dos años y medio han sido altamente positivos, el año próximo vamos a estar en el quinto puesto de los promedios, eso le dará una importante tranquilidad al club; ganamos la Copa Argentina y fuimos competitivos en la Copa Libertadores. En estos seis meses tuvimos lesiones, se nos fue (Sebastián) Villa, un jugador importante, sufrimos un poco, pero la verdad que fue un año altamente positivo", continuó diciendo.