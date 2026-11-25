Matías Fernández recibió la pelota en la banda derecha e intentando pararla, el lateral uruguayo impactó su tobillo izquierdo con la suela de su botín. El volante del conjunto visitante estuvo unos minutos en el suelo reclamando la acción que Luis Lobo Medina decidió sancionar con tarjeta amarilla. José Carreras, encargado del VAR, no llamó al juez para que revisara la jugada. Fue inadmisible el accionar del árbitro.

Así le quedó la pierna a Matías Fernández tras el patadón que le dio Lozano.

El partido entre Independiente Rivadavia y Boca es muy polémico

Es que ya a los 17 minutos del primer tiempo Lobo Medina cobró penal para los flamantes campeones de la Copa Sudamericana por una supuesta mano de Ezequiel Bonifacio. Remató el delantero xeneize Sebastián Villa y la pelota le dio al jugador azul, que estaba de espaldas. Carreras llamó aLobo Medina, que marcó el remate desde los doce pasos y el volante Leandro Paredes lo cambió por gol.